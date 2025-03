«No podemos dejar caer a Alestis porque es vital para el sector aeronáutico de Andalucía»

Alestis, una empresa aeronáutica que es un tier 1, proveedor de primer nivel de grandes compañías aeronáuticas, ha anunciado esta semana que su carga de trabajo se ha reducido en un 40% y que debido a ello se ve obligado a iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), iniciándose ahora el proceso de negociación con los sindicatos para determinar a cuántos trabajadores afectarán los despidos. La compañía Alestis, dirigida por María Eugenia Clemente , tiene en Andalucía cuatro plantas de producción: dos en Sevilla (Aerópolis y San Pablo), una en Puerto Real y otra en El Puerto de Santa María. Las plantas sevillanas, que dan trabajo a 1.200 trabajadores, trabajan para Airbus Civil y Military, Boeing o la brasileña Embraer.

El anuncio del ERE de Alestis —participada por Aciturri (otro Tier1) y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepe) , ha provocado estupor en el sector aeronáutico andaluz porque da trabajo a numerosas empresas de la industria auxiliar. A ello se suma el hecho de que Alestis esta en convenio de acreedores desde que 2014 acordó el pago de 284 millones de euros con una espera de siete años. Precisamente, el próximo mes de febrero tiene que abonar a sus acreedores 110 millones de euros porque de no hacerlo entraría en fase de liquidación. De hecho, en declaraciones a ABC, la empresa afirma que la decisión de prescindir parte de la plantilla está dirigida a garantizar la viabilidad de la empresa y poder hacer frente al pago a sus acreedores.

Juan Román, gerente del cluster Andalucía Aerospace, que aglutina al 75% del sector en la región, no esconde su preocupación. «Alestis es una empresa necesaria par Andalucía, por no decir vital para el sector aeronáutico andaluz. En España hay tres Tier1 o proveedores de primer nivel: Aernnova, Aciturri y Alestis . En Andalucía tienen plantas de producción las tres. No se puede dejar caer a Alestis, el gran Tier1 puramente andaluz, un estandarte del sector aeronáutico de Andalucía. Creemos que es una empresa suficientemente fuerte y que a pesar de todas estas dificultades sorteará la crisis pero es importante apoyarla desde todos los ámbitos porque a todos nos va mucho en ello. Tenemos muchas empresas del cluster Andalucía Aeroespacial que tienen contratos importantes con Alestis».

Entre esas empresas andaluza que tienen contratos con Alestis está Inespasa, con dos plantas en el polígono aeronáutico Aerópolis de Sevilla. La firma está especializada en la fabricación de elementos metálicos para aerostructuras; ensamblaje de conjuntos estructurales y mecanismos, diseño, fabricación, integración, instalación y mantenimiento de medios industriales y equipos especiales de fabricación y ensamblaje. Inespasa trabaja en los programas de Airbus, Boeing y el consorcio Eurofighter. Antonio Ramírez, director de la compañía Inespasa , explica que Inespasa es uno de los acreedores de Alestis que espera cobrar en febrero lo que le adeuda esa compañía , exactamente unos 600.000 euros, así como otra parte que le corresponde por su participación en el grupo UMI Aeronáutica, también acreedor de Alestis.