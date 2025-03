¿Hay que declarar el Bizum en Hacienda si soy autónomo?

¿Pueden los autónomos usar Bizum? Sí. ¿Y cómo se declaran en Hacienda este tipo de operaciones? Te explicamos paso a paso cómo sacar partido a Bizum, una aplicación cada vez más utilizada por los autónomos a la hora de cobrar a sus clientes.

Y puede ser en cualquier actividad. Por ejemplo, si tienes un restaurante, puedes cobrar el servicio a tus clientes a través de Bizum siempre y cuando tengas habilitado este pago en tu local, asociado a tu cuenta bancaria. Eso sí, tendrás que declarar estos pagos a Hacienda y tener claro cómo se hace.

Como explica Declarando, la asesoría online de referencia para muchos autónomos, el proceso es el mismo que con cualquier otro método de pago: declaras esos ingresos como venta o servicio y los incluyes en la declaración del IVA e IRPF correspondientes.

No obstante, Hacienda controla las cantidades que llegan a tu cuenta, y si superan un límite y detecta que no han sido declaradas, lo considerará una infracción tributaria. Lo aconsejable es que tu banco tenga en cuenta este tipo de transacciones para evitar sanciones.

Límites de dinero que puedes ingresar por Bizum si eres autónomo

Si decides usar Bizum en tu negocio, lo mejor será que conozcas los límites en la cantidad de ingresos que vas a recibir. Generalmente son estos, aunque pueden variar según la actividad profesional del autónomo o empresa:

-Importe mínimo por operación: 0,50 €.

-Importe máximo por operación: 500 €.

-Importe máximo que puedes recibir al día: 2.000 €.

-Importe máximo que puedes recibir al mes: 5.000 €.

-Máximo de operaciones recibidas al mes: 60.

-Máximo de destinatarios en una operación: 30.

-Máximo de envíos por cliente: ilimitado.

¿Qué errores puedes cometer?

Si decides aprovechar las ventajas de la aplicación, has de tener en cuenta algunas claves para no cometer errores a la hora de usar Bizum en tu negocio. Las más comunes, tal y como señalan desde 'Declarando', son:

- Escribir mal tu número de teléfono: es importante que te asegures de que los clientes han escrito correctamente tu número, porque no se puede cancelar un Bizum una vez lo has hecho. Una opción para evitar este error es habilitar un código QR para que tus clientes lo escaneen y no confundan el número con el de otra persona.

- Vincular los pagos del negocio a una cuenta personal: para tributar por los pagos que recibas. De lo contrario, Hacienda puede multarte con cantidades que pueden ir del 20 al 50% del recargo, más el pago de intereses por el retraso en la liquidación de tales cantidades.

- No utilizar tu teléfono personal para el negocio: lo ideal es tener dos cuentas bancarias (la del negocio y la tuya propia) y dos números de teléfono (el de tus servicios y el tuyo privado). De esta forma, Hacienda los tendrás más fácil a la hora de diferenciar las contabilidades.

- No declarar los pagos: la Agencia Tributaria controla los pagos realizados con Bizum, por eso es importante que los declares para evitar sanciones.

¿Hacienda controla tus movimientos?

Sí, de hecho puede ponerse en contacto con tu banco para resolver infacciones, por eso es recomendable que tu entidad esté al tanto de tus transacciones a través de Bizum.

Otra cosa que Hacienda permite a los autónomos pagar a sus clientes mediante Bizum , por ejemplo, si tienes que hacer un reembolso o hacer la devolución por algún descuento u oferta.

