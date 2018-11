¿Van a subir los precios de sus tarifas Vodafone y Orange a partir de enero? El portal Kelisto.es ha analizado la evolución de las cuotas de Internet de los operadores en 2018 y cómo se verán afectados los usuarios por los cambios

ABC

MADRID Actualizado: 28/11/2018 03:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Movistar tiene prevista una subida en sus tarifas de Internet y fijo, que serán tres euros más caras a partir del próximo enero. Es decir, que a los usuarios les saldrá 36 euros al año más caro contratar la banda ancha fija del operador. Esta no es la primera vez que el operador incrementa sus tarifas en lo que va de año: en julio las tarifas de Movistar ya habían subido otros tres euros. Para que el usuario no se pierda en el baile de precios de los operadores, Kelisto.es ha analizado la evolución de las cuotas de Internet de los operadores en 2018 y cómo se verán afectados los usuarios por los cambios.

Si a principios de año el precio de contratar con Movistar ADSL de 20 Mb o 100 Mb de fibra costaba 57,4 euros, en verano subía a 60,4 euros y desde el próximo 9 de enero, pasará a costar 63,4 euros. La ventaja es que el operador mantiene su rebaja para nuevos clientes, así que durante el primer año seguirán pagando 32,3 euros. Con el fin de la promoción habrá acabado también el periodo mínimo de permanencia exigido.

Lejos de hacer daño al operador, las subidas no han impedido que siga creciendo, y este año Movistar se mantiene líder en el mercado de telecomunicaciones: solo en los nueve primeros meses del año, el operador sumó 47.991 líneas de banda ancha fija en hogares, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Movistar, que empezaba 2018 con un aumento en las cuotas de sus paquetes de televisión. Así, el pasado febrero sus tarifas «Fusión+ #0» y «Fusión+ Series» pasaban a costar cinco euros más a cambio de añadir 2 GB a sus líneas de móvil.

La de este año, sin embargo, no afectará a los abonados a televisión de pago, y solo tendrán que pagar más los que tengan contratado el servicio de internet y fijo. En realidad, el cambio viene a reforzar la apuesta de Telefónica por las que ya son las mejores tarifas de Movistar: los paquetes Fusión. Solo tenemos que comparar los precios de Movistar Fusión 0 y Fusión Base (48 euros y 65 euros, respectivamente) y compararlos con los de Internet y fijo, que no bajan de los 63,4 euros. Por prácticamente el mismo precio, el usuario puede llevarse también una línea móvil y televisión en streaming.

Descuentos para captar clientes

A lo largo del año los operadores no han dejado de subir su velocidad de fibra óptica: si a principios de 2018 la mayoría ofrecían 50 Mb, ahora todas (a excepción de MásMóvil, Yoigo, Vodafone y Tuenti) han subido a 100 Mb. Muchos operadores aprovechaban la mejora para aumentar sus precios, pero a pesar de los cambios siguen siendo tendencia los descuentos durante los primeros meses para captar nuevos clientes.

«Para que no nos pillen desprevenidos, es importante tener controlados los cambios en tu tarifa y adelantarte a las subidas. Una vez que te libras del compromiso de permanencia no tienes por qué pagar de más en tu cuota y toca revisar las ofertas de otros operadores. Si eres de los que prefieren permanecer en la misma compañía durante años, puedes irte a compañías que ofrezcan un precio económico y fijo desde el principio, como MásMóvil. Otra opción, si no te importa prescindir del teléfono fijo, es contratar Pepephone, que ofrece 200 Mb de fibra por 34,6 euros al mes. Con este operador, además, puedes quitarte la permanencia si aceptas pagar 90 euros por el coste de instalación de la línea», explica Sara Perales, experta en Comunicaciones de Kelisto.

El cambio en las tarifas de Movistar el año pasado no vino solo, y a los pocos meses Orange y Vodafone respondían con cambios en sus tarifas: el 25 de febrero Orange anunciaba que sus tarifas «Love» subían entre dos y cinco euros a cambio de que sus clientes tuvieran hasta 6 GB más. Una estrategia similar a la de Vodafone, que en abril aplicaba el mismo cambio a sus planes de telefonía móvil, en este caso ofreciéndoles como extra el servicio de Social Pass, que permite no gastar datos cuando navegas por redes sociales.

«A priori, en vista de los movimientos del año pasado podríamos adelantar que el año que viene a los clientes de Orange y Vodafone también podría tocarles pagar más en sus tarifas de Internet. Es cierto que, como hemos visto antes, en julio Movistar subió sus precios y esto no afectó a los otros operadores, pero teniendo en cuenta que en enero acaban todas las promociones navideñas y que probablemente haya cambios en otros servicios (ya se rumorea que en enero Movistar podría también aplicar una subida en sus ofertas de telefonía móvil), podemos suponer que el resto seguirán el mismo camino», comenta Sara Perales.