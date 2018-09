Un punto de encuentro para aprender a transformar las aulas Un novedoso máster trata de descubrir nuevos modos de enseñar a través de la observación y el debate

F. P. M.

MADRID Actualizado: 18/09/2018 02:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El vertiginoso desarrollo tecnológico ha sacudido los esquemas productivos y la forma de comunicarnos y relacionarnos. Una revolución digital que no solo afecta, sino que también atañe directamente a la labor formativa. Más allá de que las tabletas y pizarras electrónicas sean cada vez más habituales en las aulas, el sistema educativo tiene el complejo reto de asimilar y aprovechar la tecnología para formar alumnos en una realidad socioeconómica que cambia en un abrir y cerrar de ojos.

Encontrar claves y fórmulas que puedan allanar el camino en una asignatura tan compleja para el colectivo docente es el objetivo de «El Laboratorio de la Nueva Educación». Este máster es uno de los primeros programas de innovación educativa lanzado por una universidad pública española (la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con la Institución Libre de Enseñanza y la Fundación Estudio). En su primera edición, los participantes trataron de descubrir nuevas forma de enseñar y aprender a través de la observación, la reflexión y el debate. «El nivel del trabajo que han realizado es sencillamente excelente. Y han sido lo que un buen claustro de profesores tiene que ser: una piña (así se han llamado ellos mismos en el chat que han compartido). Han creado un verdadero entorno de aprendizaje social», explica sobre el trabajo de la primera promoción de este novedoso máster su directora, Paloma Díaz Pérez.

La segunda edición del «Laboratorio de la Nueva educación» arranca en octubre

Esta catedrática de la Universidad Carlos III resalta que «el máster ha sido un verdadero laboratorio: nadie les ha enseñado recetas, han experimentado ellos mismos metodologías, herramientas y pedagogías emergentes. Así, sus resultados son un despliegue de creatividad, un catálogo de posibilidades de innovación en la vida real de un centro educativo: planes para desarrollar el bienestar físico y emocional en el centro, herramientas que utilizan la robótica para “aprender a aprender”, para “gamificar“ los cursos online, procedimientos para mejorar la motivación, para crear “clases invertidas”, para lidiar con la diversidad, para combatir el acoso, para desarrollar con la lectura y la escritura creativa las competencias comunicativas, para usar las TIC en la formación ecosocial, y muchas otras ideas», explica. Innovaciones que ahora desarrollarán en su labor profesional.

La tecnología es protagonista esencial de este laboratorio educativo, con el debate abierto de si se corre el peligro de convertir el medio en fin. Paloma Díaz Pérez tiene claro que «si no se entiende para qué sirve la tecnología y se percibe como un fin y no como una simple herramienta, puede llegar a ser inútil en el aula. El objetivo no debe ser adquirir tecnología para el aula, sino integrar esa tecnología para que aprendamos y enseñemos más y mejor». Los formadores «deben asumir que no son simples consumidores de tecnología, tienen que ser capaces de idear experiencias innovadoras que las utilicen para conseguir alguna mejora perceptible y no efímera en su entorno», concluye.

Otro debate abierto es si el desarrollo tecnológico puede ser una herramienta de inclusión social o un germen de desigualdad. La directora del Laboratorio de la Nueva Educación defiende que «hay tecnologías de todo tipo, incluidas las de bajo coste, que pueden dar unos resultados muy buenos en todo tipo de entornos. De hecho, hay estudios que demuestran que determinadas tecnologías, en especial las que promueven la colaboración en el aula, son muy adecuadas para favorecer la integración». En todo caso, resalta que es «más importante que la sofisticación resida en las actividades a realizar y no tanto en los medios a utilizar».

Y recuerda que la tecnología no debe ahogar el espíritu crítico, en peligro en estos tiempos de «fake news»:«Es una de las habilidades fundamentales para nuestra sociedad, una habilidad que como formadores debemos fomentar con y sin tecnología y que en el caso de nuestro máster forma parte del método docente. No impartimos ningún dogma a nuestros alumnos, experimentamos, estudiamos y descubrimos juntos y de manera científica, porque, además del espíritu crítico, hay que incidir en buscar siempre la rigurosidad. No porque algo esté en las redes sociales o en los medios o esté de moda es cierto o válido», concluye.

En el centro del cambio

El Laboratorio de la Educación se configura así como un punto de encuentro en el que aprender a entender cómo se debe enseñar en un mundo en constante cambio, en el que a los profesores también les toca cambiar, adaptarse. «Esos cambios no tienen sólo que ver con la tecnología, sino también con el entorno. El mundo en el que yo estudié no es el mismo que el de mis hijos. Han cambiado muchas cosas, entre ellas el tejido social y económico y, como consecuencia, nuestras necesidades y expectativas con respecto al aprendizaje: a lo que aprendemos, cómo, dónde, con quién y cuándo lo aprendemos. No podemos mantener los mismos métodos y actitudes, tenemos que adaptarnos al entorno si queremos formar personas que puedan enfrentarse a los retos del siglo XXI», asgura Díaz Pérez.

La segunda edición del máster arrancará en octure e incluirá algunas novedades, como la de ofrecer una modalidad online para abrir la iniciativa a Iberoamérica.

El papel de la administración

La directora de este novedoso máster destaca la dificultad de impulsar la innovación educativa sin un sólido respaldo de la Administración. «Es muy difícil innovar si los profesores se encuentran en un contexto adverso, en el que cada vez hay más alumnos por profesor y poco reconocimiento del esfuerzo». Ydefiende que «la innovación no se produce por decreto: no basta con establecer que hay que aplicar un método o una tecnología innovadora, hay que capacitar e involucrar a todos los actores y dotarlos con las herramientas necesarias: conocimiento, pasión y recursos».