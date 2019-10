El Ibex 35 pasa de «hacerse la foto» a tratar de tú a tú a las startup El interés corporativo por aprovechar el músculo innovador de las firmas emergentes ha impulsado el ecosistema tecnológico La gran empresa ha pasado de fagocitar proyectos emprendedores a fijar relaciones de colaboración mutua sin objetivo de control

Seguir Daniel Caballero @danicb13 Madrid Actualizado: 07/10/2019 03:08h

Si hay un cliché para definir a los emprendedores es el de su imagen, y el South Summit -celebrado esta semana pasada en Madrid- lo cumple por completo. Tipos en zapatillas New Balance, pantalones estilo chino, americana «hipster», el móvil en una mano, la tablet en la otra y los Airpods en las orejas. El «look» o «dress code» de los innovadores era fácilmente reconocible. También la manera de relacionarse, la forma de hablar, cómo se mueven. Siempre haciendo «networking», charlando con amigos, conocidos y otros que no lo son tanto para engrosar la agenda con contactos que en el futuro podrán o no servir de algo. Eso sí, para ser uno de ellos y poder hablar de innovación necesitas saber inglés. Solo hace falta ver los términos que utilizan: «deep innovation», «open innovation», «networking», «call»... Sin ir más lejos, la propia palabra startup la desaconseja la Fundeu, que prefiere «empresa emergente». Ahora bien, los tiempos cambian y hay que adaptarse a ellos. Bien lo saben las grandes empresas españolas, el Ibex 35, ahora lleno de este tipo de personas y con un compromiso 100% con las startup.

«La voluntad de apoyar a los emprendedores es un poco la necesidad de colaborar para incorporar innovación en las grandes corporaciones. Las pequeñas empresas muy innovadoras tienen unos ritmos y un ‘‘expertise’’ en cosas muy concretas, y la corporación se ha dado cuenta de que dentro se innova pero fuera se innova mucho más», dice Yolanda Pérez, directora de BStartup de Banco Sabadell. El Ibex se ha enchufado a la revolución tecnológica, cuando hace apenas una década era una utopía que los gigantes del selectivo español incorporaran como propias a las startup. «Para las startup es clave tener foco y suelen estar especializadas en sus respectivos sectores, por lo que tenemos un conocimiento muy interesante para grandes compañías», destaca Juan de Antonio, fundador de Cabify.

Prueba del esfuerzo que han hecho en el Ibex está en el propio South Summit. La entrada del recinto la presiden una batería de «stands» de Banco Sabadell, BBVA, Telefónica, Endesa, Ferrovial, Mutua... Nadie quiere quedarse fuera de esta revolución. «O estás atento y trabajando o te vas a quedar fuera y te pasan por un lado las disrupciones tecnológicas. Lo que va a marcar las diferencias es si llevas la tecnología a otro nivel y la utilizas», explica Jaime Martín Juez, director corporativo de Tecnología y Corporate Venturing de Repsol. En Repsol, por ejemplo, ya tienen invertidos 25 millones de euros en compañías emergentes a través de su fondo, que subirá la «apuesta» hasta 85 millones de euros que tiene comprometidos hasta 2020 (además de otros 100 millones de dólares comprometidos a través de la Oil and Gas Climate Initiative).

Cambio radical

Fernando Sandoval, director de Enel Innovation Hub Madrid, tiene claro que el cambio ha llegado en estos últimos años: «Startup siempre han existido. Lo que está claro es que hace diez años no hablábamos de ellas». No hablaban de ellas ni las aprovechaban porque el apoyo que brindaban entonces era más una cuestión de marketing que real. No se creían que pudieran necesitarlas y, ahora, se han dado cuenta de que pueden aprender y desarrollarse con estas nuevas ideas. «Hemos pasado de hacernos la foto a la realidad. Cuando nosotros empezamos era raro hacer esto. O lo hacías tú mismo o tenías una relación de cliente-proveedor; ahora ha cambiado porque es una relación entre socios entre la startup y la empresa», afirma Miguel Arias, director de Emprendimiento Global de Telefónica. Una empresa que da ejemplo tras haber invertido alrededor de 170 millones de euros estos años.

El South Summit reúne a startup, empresas e inversores un año más en Madrid - MAYA BALANYA

La financiación ha mejorado los últimos ejercicios. Tanto los fondos de inversión como las corporaciones cada vez ponen más dinero sobre la mesa. «Estamos en un momento dulce para la financiación. Hay bastante más dinero en fases iniciales y mucho más acceso a inversión extranjera en fases siguientes. Se fijan mucho en España», dice Arias. El problema está en que, en nuestro país, no es habitual invertir en startup en fases de desarrollo ya consolidadas. Se dedican más a fases semilla -iniciación-, donde no es necesario desembolsar más de 5 millones de euros. Las fuentes consultadas hablan de que es necesario tener una capacidad de inversión de al menos 300 millones para entrar en fases avanzadas; eso solo pueden hacerlo, hoy día, los fondos extranjeros como Accel Partners o Index Ventures. Precisamente ese capital extranjero viene al South Summit no tanto a buscar startup sino a relacionarse con los inversores españoles para detectar nuevas oportunidades.

Más allá del dinero

Sin embargo, el dinero no lo es todo. Apostar por el emprendimiento tiene muchas caras. Endesa, por ejemplo, tal como recalca Sandoval, no invierte ni tiene aceleradora, sino que les ofrecen ser «socios industriales» para que se conviertan en proveedores del grupo Enel. Aunque tienen 10 «hubs» de innovación a lo largo de todo el planeta también. Jesús Chapado, director de Innovación de Naturgy, recalca, a su vez, que el dinero es solo una parte: «Todo el mundo piensa en apoyo económico. Nosotros les apoyamos con casos de hecho reales, pilotos reales y entornos de experimentación con clientes». Un ensayo y error, sacarles al «campo de juego» para que se prueben. Será porque dentro de los emprendedores está el factor riesgo; en su ADN tienen la necesidad de exponerse a fracasar, aunque en España este aspecto todavía sigue costando.

«La colaboración con startup nos permite mejorar la agilidad y eficiencia en innovación, acelerar el tiempo desde que surge una idea hasta que se comercializa el nuevo producto o servicio y nos ayuda a identificar talento», explican desde Caixabank. En otras palabras, que estas empresas disruptivas les aportan aquello que en ocasiones no pueden lograr por sí mismos. «Las grandes compañías tienen que trabajar para cambiar su cultura para relacionarse con las pequeñas. No consiste en que uno mande sobre el otro», comenta María Benjumea, fundadora del South Summit-Spain Startup. Y teniendo en cuenta esa premisa, el único «unicornio» español, Cabify, es una voz autorizada para responder. «Un buen líder ha de ser ágil para tomar decisiones, y todavía mucho más ágil para darse cuenta de que está equivocado. Cuando estás al frente de un proyecto startup te enfrentas a esta realidad de manera constante, se puede decir que tenemos práctica, y creo que las grandes empresas han sabido valorar positivamente esta forma diferente de construir un negocio y por ello han abrazado todo tipo de sinergias con startup y han surgido muy positivos proyectos de colaboración», comenta el fundador Juan de Antonio.

La entrada de La Nave en el día de la inauguración - MAYA BALANYA

Estructura de control

Esa necesidad de control, de someter y fagocitar a la startup, ya quedó atrás. El Ibex ha entendido que éstas le dan la vida, como dice Benjumea, con lo que la relación tiene que ser de colaboración entre iguales. «Antes el inversor corporativo llegaba para tener control y te quitaba posibilidades; era malo coger inversión de ese tipo en fases tempranas. Con el tiempo se ha demostrado que el inversor corporativo ahora mantiene participaciones pequeñas, sin objetivo de control, para que las startup sean parte de la familia y poder colaborar», reconoce Arias. Martín Juez, de Repsol, tiene una visión similar: «En el Ibex 35 se tiene claro que hay compañías muy interesantes ahora y ha evolucionado mucho la calidad de los proyectos que se presentan».

Las fuentes consultadas creen que el avance de las startup ya es imparable. No será algo pasajero sino que han llegado para quedarse... y colonizar el Ibex. En este escenario, el South Summit ha ayudado a dar visibilidad a las compañías, a crear puntos de encuentro, a que se intercambien tarjetas de visita. Y eso repercute en cómo se ve España desde el exterior. «España se está posicionando junto con otros polos como Londres, París y Berlín como punto neurálgico del emprendimiento», explica Chapado, de Naturgy. Y misma tesis mantienen desde Banco Sabadell, en voz de Yolanda Pérez: «El ecosistema español goza de una excelente salud; si comparamos año a año, el crecimiento es espectacular. Tenemos Madrid y Barcelona muy bien posicionados como ‘‘hubs’’ emprendedores en Europa». El problema es que aún estamos a años luz de acercarnos a los referentes a nivel mundial. Véase Silicon Valley, Israel, Houston, Shenzhen...

Los expertos tienen claro que España ha quemado etapas muy rápido y ha ganado terreno respecto a sus competidores. Nuestro país se acerca como un fórmula 1 cogiendo rebufo, pero los ciclos de maduración están lejos de los de Silicon Valley. Arias, de Telefónica, detalla que los ciclos de desarrollo se dan cada 5-7 años y que el español lleva 6-7 ciclos de retraso. Es decir, entre 30 y 49 años de distancia por así decirlo, a grandes rasgos. La globalidad está ayudando a que las startup se desarrollen y los inversores corporativos tienen buena culpa de ello. En EE.UU. ya suponen al menos el 50% del capital que reciben las startup: la mitad viene de fondos y la otra mitad de empresas. En España el barco empieza a tomar ese rumbo después de que se hayan percatado de la necesidad de virar hacia un futuro tecnológico.

Tres días en el South Summit en los que el Ibex demuestra que tiene ganas de comerse el futuro. Porque, en esto, es renovarse o morir, como dice la fundadora del evento. Y a la gran empresa le es indiferente si vistes en New Balance o llevas Airpods porque lo tiene asumido. El mundo startup también les ha «colonizado».