La estabilidad acerca a Portugal al «sorpasso» a España en los mercados Al bono luso a 30 años ya se le exige menor interés que al español y su prima de riesgo ha caído 300 puntos en dos años

Seguir Francisco Chacón @chaconbilbao Corresponsal en Lisboa Actualizado: 06/10/2019 02:36h

La estabilidad política se ha convertido en la mejor arma económica de Portugal, que se planta en las elecciones legislativas de este domingo 6 de octubre con unos renovados indicadores de éxito. Así, al bono portugués a largo plazo (con vencimiento a tres décadas vista) se le exige ya un interés menor que al español y la prima de riesgo ha caído 300 puntos básicos en los dos últimos años (de 380 a estar en el entorno de los 70). Además, el diferencial a 10 años se ha situado un escaso punto por debajo del que rige para Madrid.

Todo un logro, especialmente si tenemos en cuenta que el país vecino parecía hundirse en 2011, cuando el entonces Gobierno socialista se vio obligado a pedir un rescate internacional por valor de 78.000 millones. Son los síntomas inequívocos de que el mercado ve hoy menos turbulencias en la deuda lusa, con el país ajeno a la incertidumbre que genera la política española e instalado en un periodo prolongado de mejora económica.

Los inversores, por tanto, actúan con tranquilidad en Lisboa y Oporto, tal cual certifican las cuatro grandes agencias de calificación (Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s y DBRS) al haber elevado unánimemente la nota de Portugal, ya lejos del comportamiento considerado como «bono basura». La continuidad se ha instalado después de que se congelara, eso sí, el gasto en las infraestructuras públicas, no precisamente brillantes pero que al menos tampoco parecen soliviantar a los portugueses.

La explosión turística y la reactivación del consumo interno se han revelado como dos de las claves incuestionables que contribuyen a la buena marcha financiera que distingue a Portugal, encumbrado como aspiración de los jubilados europeos, ansiosos por beneficiarse de las ventajas fiscales ofertadas.

Los desequilibrios macroeconómicos han logrado mitigarse, así como el yugo del déficit fiscal, reducido al 0,6%. Y todo con una decidida apuesta por la recaudación inmediata para ganar liquidez, como atestiguan las fuertes subidas de los impuestos indirectos.

De hecho, esta es una de las fórmulas preferidas de Mario Centeno, el ministro del ramo apodado «el Ronaldo de la economía» y encumbrado a la presidencia del Eurogrupo. Las estadísticas del desempleo han evolucionado de manera positiva, lo que contribuye a una paz social solo rota por manifestaciones sectoriales. Del 16,4% se ha pasado al 6,3% de parados en un periodo concentrado alrededor de los tres últimos años. De modo que el Gobierno de Antonio Costa mantiene a raya las desavenencias más estridentes y las que se dejan ver no parecen representar una seria amenaza interna para el Ejecutivo vigente. Los apoyos puntuales de sus socios de la izquierda, radical pero no tanto como en España, no han dudado en sustentar las nuevas políticas, que han demostrado su eficacia, de acuerdo con los resultados que saltan a la vista.

Ahora mismo Portugal ha conseguido revertir su papel y ofrece una imagen de solvencia financiera, exactamente lo contrario de lo que acontece en Italia, cada vez más presa de los desajustes. Atrás quedan los tiempos en que la deuda del país vecino se disparó hasta los 1.250 puntos, lo que hacía temer por la petición de un segundo rescate. Incluso se adivinaba en el horizonte la repetición del conflictivo caso griego, pero finalmente no se desbordó el caudal y Lisboa salió adelante.

Con todo, no puede olvidarse que los primeros movimientos positivos se sustentaron en los efectos de la impopular austeridad implantada, bajo el paraguas de Bruselas, por el gabinete conservador liderado por Pedro Passos Coelho, actualmente fuera de la primera línea.

En consecuencia, nuestros vecinos han hecho los deberes con eficacia y su próximo objetivo es dar la vuelta al comportamiento de la deuda a corto plazo (cinco años).