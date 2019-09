Las comunidades autónomas en las que más se falta al trabajo y otras cuatro noticias económicas

1. Estas son las comunidades en las que más se falta al puesto de trabajo. El absentismo laboral en España supone la pérdida de 450 millones de horas trabajadas en el primer trimestre de 2019, lo que representa el 5,2% del total de las horas pactadas, aumentando un 0,3% respecto al trimestre anterior, según un informe elaborado por Randstad. El absentismo no debido a las incapacidades temporales, es decir, el no justificado, tuvo una tasa del 1,4%, reduciéndose un 0,03% respecto al mismo periodo del año anterior.

2. La OCDE advierte de un frenazo económico a nivel mundial pero dice que España «resiste bastante bien». El crecimiento de la economía mundial se ralentizará al 2,9% en 2019 y al 3% en 2020, calculó este jueves la OCDE, que rebajó sus previsiones anteriores y advirtió de que es el aumento anual más débil desde la crisis financiera de 2008. Respecto a España, la economista jefe de la OCDE recalcó que la organización no está preocupada en este momento sobre el impacto que la situación política pueda tener sobre los Presupuestos del país. «España resiste bastante bien, bastante mejor que la media de la zona euro, pero no nos gusta la idea de que haya incertidumbre. No nos gusta en general, aunque por el momento, España no nos inquieta», dijo tras presentar el informe.

3. La ministra Montero confía en «hablar de Presupuestos» en febrero o marzo. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, expresó este jueves su esperanza de que, una vez se celebre la repetición electoral el 10 de noviembre y se conforme un Gobierno, «en febrero o marzo estemos hablando de los Presupuestos de la legislatura». En una entrevista en Antena 3, Montero afirmó que España tenía que haber evitado las elecciones para tener un gobierno fuerte y estable y unas cuentas públicas con los que sortear mejor retos como el Brexit, la desaceleración económica o la sentencia del procés, por lo que le hubiera gustado «que la responsabilidad de país fuera la que hubiera primado en el resto de formaciones».

4. Iberia retoma las negociaciones del Convenio Colectivo de Tierra para frenar las huelgas. Iberia ha vuelto a convocar la mesa de negociación para el XXI Convenio Colectivo de Tierra haciendo "un ejercicio de responsabilidad" ante el impacto que las huelgas está causando en la "credibilidad y el futuro de los negocios de handling y mantenimiento" y ante el "riesgo real de pérdidas de clientes", como le ha trasladado Vueling este mismo jueves.

5. El Banco de Japón mantiene su política monetaria y se resiste a la tendencia de otros bancos centrales. El banco central japonés decidió, por siete votos a favor y dos en contra, mantener su tasa de interés de referencia a corto y medio plazo del -0,1 % para los depósitos de los bancos, y un control de la curva de rendimientos para mantener en torno al 0% los tipos a largo plazo.