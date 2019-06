Cabify duplica su facturación en España durante 2018 aunque continúa con pérdidas La compañía ganó 144 millones de euros frente a los 72,96 millones obtenidos en el año anterior

Vicente Pascual, consejero delegado de Cabify, ha presentado hoy por primera vez los resultados correspondientes a la facturación de la compañía durante 2018. La firma española ha ganado durante el último ejercicio 144 millones de euros frente a los 72,96 millones obtenidos en el año anterior.

Su resultado de explotación, sin embargo, sigue siendo negativo (-2,7%), si bien ha recortado la cifra respecto a 2017 (-7,1%). «Esperamos que esto se traduzca en que proximamente estemos pagando el Impuesto de Sociedades porque eso querría decir que estaríamos generando rentabilidad», ha dicho Pascual durante el seminario «Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía», organizado por la Universidad Menéndez Pelayo y la Asociación de Periodistas Económicos (Apie).

El responsable de Cabify no ha ofrecido los resultados conseguidos en Iberoamérica debido a que todavía no han cerrado el ejercicio. Respecto a la tributación en España, ha asegurado que son una empresa «que ha venido de ser muy pequeña y ahora estamos bajo el ojo público. Se dice que Cabify no paga impuestos en España y esto es absolutamente falso». Pascual ha anticipado que la organización pagó más de ocho millones de euros en impuestos de IVA y salarios en España.

Sobre la salida a Bolsa de la compañía, su consejero delegado ha confirmado que está en la «hoja de ruta» y es el camino a realizar en los próximos dos años. Además, ha insistido en que «dado el ritmo al que crece la industria, estamos siempre en búsqueda de financiación porque estamos haciendo algo que está muy bien, que es sostenible y que crece. Si existe la oportunidad de conseguir más financiación y seguir creciendo, lo aprovecharemos».