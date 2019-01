Excellence Cup Miguel Campos, primer líder de la Excellence Cup de Optimist en la bahía de Cádiz Aguilar, Moreno, Serra, Pastor e Infante lideran la V Regata Ciudad del Puerto

Con la celebración de las dos primeras pruebas, este miércoles ha dado comienzo en aguas de la bahía de Cádiz la V Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup para la clase Optimist. Vientos suaves para el estreno de la regata que organiza hasta el viernes día 4 el RCN de El Puerto de Santa María, en una jornada que arrancaba con retraso pasadas las dos de la tarde a la espera de un viento que acabaría entablándose en un SW de entre 6 y 8 nudos de intensidad.

La numerosa flota compite dividida en dos grupos con salidas independientes frente a la portuense playa de Valdelagrana. En este primer asalto, la corriente y la baja intensidad del viento han obligado a los regatistas a tirar de atención, concentración y físico a la hora de cumplir objetivos, con mayor o menor suerte según el caso. Primera jornada y primeros líderes con dos jornadas más por delante para resolver de forma definitiva. Miguel Campos es el primer líder del Trofeo Excellence Cup que sólo contempla un campeón, o campeona, absoluto, mientras junto a él, los andaluces lideran el resto de clases de la V Regata Ciudad del Puerto.

Para dar cuenta de la igualdad y la competitividad de la que hacen gala los participantes los once puntos en los que se mete el top ten y entre ellos ocho Sub 16 y dos Sub 13. En cabeza con dos victorias en su grupo se coloca el regatista del RCR de Alicante, Miguel Campos, primer Sub 16, seguido a un punto por el deportista del CN Puerto Sherry, Arturo Arauz, 2º y 1º, también Sub 16. En el grupo de Arauz la otra victoria parcial del día se la adjudicaba el sueco Leo Birgersson que se sitúa en el quinto puesto provisional.

El podio absoluto y provisional lo completa el primer Sub 13, el regatista del CNM Benalmádena, Roberto Aguilar tras estrenarse con un 4º y un 2º. A las puertas de podio se sitúa el tercer Sub 16, el ruso Ivanov Danila, mientras el segundo y tercer Sub 13 masculino son Martín Fresneda, del CM Almería, y Pedro Adan, del CN Santa Pola, octavo y décimo segundo absolutos. En la versión femenina y también dentro del top ten en el noveno lugar se sitúa la primera Sub 16, la regatista del Club de Regatas de Madrid, Natalia Moreno, seguida cuatro y seis puestos más abajo por Susana Ridao, del CN Puerto Sherry, y Mercedes Bautista, del CM Almería, en la misma categoría.

Entre ellas en el puesto catorce absoluto se cuela la primera Sub 13, Adriana Serra, del RCMT Punta Umbría, que se desmarca con autoridad de sus principales rivales. Las inmediatas son Alba Moreno (CR Madrid) y Rocío Blazquez del RC Mediterráneo de Málaga. En la categoría Sub 11 se ponen en cabeza Álvaro Pastor, del RC El Candado, y Mar Infante, del equipo del RCMT Punta Umbría.

Mañana jueves se celebra la segunda jornada y con el parte meteorológico en la mano parece que se podrán disputar las tres pruebas programadas ya que el viento sube.