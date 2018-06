Juegos Mediterráneos Manchón recupera el liderato de los RS:X en los Juegos Mediterráneos Su compañera Marina Alabau está a tres puntos de las medallas

Luis Pomar (RFEV)

La quinta jornada de los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018 ha estado protagonizada por las clases RS:X masculino y femenino, dando día de descanso a los Laser Standard y Radial. La andaluza Blanca Manchón ha aprovechado la jornada para recuperar el primer puesto de las tablas femeninas y Marina Alabau se mantiene en cuarta posición, muy cerca de las medallas. En tablas masculinas, el alicantino Iván Pastor continúa en quinta posición y el andaluz Juan Manuel Moreno ocupa la sexta plaza de la general provisional.

Blanca Manchón ha recuperado hoy el liderato de las tablas femeninas. La regatista andaluza ha comenzado la jornada ganando la primera prueba y ha sido cuarta en la segunda, con lo que se sitúa en primera posición con 15 puntos por 18 de la francesa Lucie Belbeoch, segunda. Mientras tanto, Marina Alabau continúa al acecho de las medallas desde la cuarta posición. Alabau con unos parciales de 4+5 en las pruebas del día, está a solo tres puntos del tercer cajón del podio, que en estos momentos ocupa la italiana Flavia Tartaglini.

Manchón ha explicado que hoy se ha sentido muy cómoda en la primera manga. “En la segunda, aunque he salido bien, el viento ha rolado un poco y he decidido ser más conservadora”, ha dicho la regatista. En cuanto al objetivo, Manchón tiene claro que quiere ganar: “Lo estoy haciendo bastante bien y tengo mucha confianza. Ahora quedan tres mangas y debo intentar que no me saquen ningún punto”, ha añadido.

Iván Pastor y Juan Manuel Moreno se mantienen en la quinta y sexta posición respectivamente de los RS:X masculino. Por un lado, Pastor, que hoy ha sido sexto en la primera manga del día, su peor resultado hasta el momento, y tercero en la segunda prueba, suma un total de 27 puntos netos, nueve más que el tercer clasificado, el francés Louis Giard, con 18. Por su parte, Juan Manuel Moreno, con unos parciales de 6+6+6+5+6+5+3+7, sigue en la sexta posición con 37 puntos netos. El liderato provisional es para el italiano Mattia Camboni (13 puntos), seguido por Matteo Evangelisti (16 puntos).

En Laser Standard y Radial, la clasificación sigue intacta al haber contado hoy ambas clases con su día de descanso. Joaquín Blanco lidera la flota de los Standard y Joel Rodríguez va tercero mientras que Martina Reino ocupa la quinta posición, a un punto del podio, de los Laser Radial.

Mañana, jueves 28 de junio, las cuatro clases participantes tienen programadas las dos últimas pruebas del campeonato tras las que se decidirá el pase a la medal race, regata final de puntuación doble, que se disputará el viernes.