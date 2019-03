¿Punto de tenis o tenis de mesa entre Federer y Anderson?

A veces, un punto en tenis se vuelve raro, extravagante, incluso cómico. Uno de ellos lo protagonizaron Roger Federer y Kevin Anderson en los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami. Ambos tenistas, en la red, intercambiaron golpes como si se tratara de tenis de mesa o de las palas con las que se juega en la playa.

Al final, fue el suizo, que ya sonreía desde la mitad del punto, fue quien se llevó el punto. Y el partido, por 6-0 y 6-4, para alcanzar la penúltima ronda del torneo.

