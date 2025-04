Maribel Pérez se supera a sí misma batiendo su récord de España de los 60 metros lisos

Imparable y en el mejor momento de su carrera, no hay límites para la sevillana Maribel Pérez, que este sábado 12 de febrero se ha citado de nuevo con la historia en Madrid . En el Centro Deportivo Municipal Gallur, donde se está celebrando la Copa Iberdrola, el Campeonato de España de Clubes en pista cubierta en categoría femenina, la atleta hispalense ha vuelto a romper el crono en los 60 metros lisos , la prueba reina de la velocidad bajo techo, dejando el récord de España en 7.20. Una centésima más le ha arrancado a la marca la pupila de Luis Rodríguez , que ha superado a todas sus rivales con mucha solvencia y posee ahora mismo el sexto mejor registro de esta prueba entre las velocistas europeas en 2022.

Con la mínima en el bolsillo para el Mundial de Belgrado, Maribel Pérez está completando un invierno excepcional, corriendo siempre muy rápido, y de tremenda regularidad. Lo comenzó en Antequera el 9 de enero, batiendo el histórico registro en los 60 lisos de Sandra Myers, que databa de hacía más de treinta año s (1990), y ese 7.21 fue capaz de repetirlo en una reunión internacional en Karlsruhe, en Alemania, 19 días después, el 28 de enero. La pasada semana, en Glasgow, paraba el crono en 7.22 y en la capital de España , este sábado, ha vuelto a actualizar su propio récord, rebajándolo hasta este 7.20 que la consagra como la indiscutible reina de la velocidad nacional.

📽️ Un recuerdo para siempre 📽️



😍 Los 7.20 de @Misabel_perez en la #CopaIberdrola #CEclubesPC



🆕 Nunca, en la historia, una española había corrido tan rápido un 60m 🤯 pic.twitter.com/KUHgA7eR7M — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) February 12, 2022

«Estoy haciendo muy buenas carreras, tengo mucha continuidad y estoy muy contenta. Hay un poco más en mis piernas, pero si no sale, estaré feliz igual. Me quedan competiciones por delante muy bonitas. Y creo que puedo seguir soñando para bajar unas centésimas más «, comentaba en declaraciones a LaLigaSportsTV nada más finalizar la carrera la sevillana, que no sólo sigue soñando sino convirtiendo todos esos sueños en realidad.