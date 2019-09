Real Madrid Zidane pide a Rodrygo y Vinicius que tengan los pies en el suelo Los brasileños elogian al entrenador por la confianza que deposita en ellos en cada entrenamiento y los consejos que les aporta

Con los pies en el suelo. Zidane expuso a los dos jóvenes brasileños que ahora llegarán los elogios y ya se sabe que el elogio debilita. Lo tienen asumido. Vinicius ya ha vivido lo que es sentir la ovación y soportar las criticas. Rodrygo lo ha visto. Anoche disfrutó de los parabienes, pero sabe que llegarán las objeciones cuando el Real Madrid pierda, porque hoy se juzgan los resultados, no el fútbol.

Zidane les dice que sigan trabajando con sacrificio para llegar a ser importantes en el Real Madrid

« Estoy contento porque yo no estaba jugando bien, como yo quería, y este gol y el partido me hacen coger de nuevo confianza», reconocía Vinicius con sinceridad extrema.

Rodrygo era una imagen de felicidad controlada, pues sabe que tiene toda una carrera por delante y no vivirá de un gol y de veinte minutos de oro: «Estoy feliz porque he debutado y he marcado, ha salido todo bien».

Los dos brasileños ensalzan a su entrenador: «Nos ayuda, nos da consejos en cada entrenamiento». Palabras que desmienten a quienes critican a Zinedine por no confiar en los chavales. No es cierto. Va a contar con ellos. Y mucho. Zidane les dice que sigan trabajando con sacrificio para llegar a ser importantes en el Real Madrid.