Real Madrid Modric: «Me quedan dos o tres años al máximo nivel»

Tomás González-Martín

En 2016 manifestó que el Real Madrid debía ganar la Liga. Y la consiguió diez meses después, junto a la Champions de Cardiff. Es el jefe del fútbol del conjunto blanco en el césped. En Londres, este lunes, ganó el premio The Best, que se sumaba al galardón de la UEFA y al cetro del Mundial de Rusia como un reconocimiento total a su carrera. Y antes del regreso a la capital de España reflexionaba: «Me quedan dos o tres años para jugar al máximo nivel y quiero conseguir más títulos». Lopetegui cuenta con él como director indiscutible del equipo.

Modric se cuida con mucho esmero para llegar en forma a la primavera, cuando todos los títulos se dilucidan; sabe graduar su cuerpo

El croata suma cuatro Champions y piensa que este Real Madrid que él lidera ha generado «una dinastía». En su fuero interno desea conquistar la quinta Copa de Europa para igualar al Real Madrid de la leyenda, que obtuvo cinco entre 1955 y 1960. Quiere que las dos grandes eras del club sean similares. Para ello necesita lograr una nueva Liga de Campeones. Y quiere obtener otra Liga. Modric tiene 33 años y las ansias de victoria de la juventud.

«Lo importante son los títulos colectivos, los individuales son una consecuencia del trabajo de todo el equipo», analizaba al cuestionarle por el The Best y los otros dos entorchados recibidos en dos meses.

Luka Modric quiere más, quiere ser el mejor del centro del campo durante más años. Para ello se cuida con esmero, al máximo, con el fin de llegar en plena forma a final de temporada. Quiere estar en un buen momento la primavera reine. Antes, en diciembre de este año, buscará un nuevo Mundial de Clubes. Después, en enero, Pintus le pondrá a tono para llegar a marzo a tope. Y jugárselo todo de nuevo en cuatro meses determinantes.