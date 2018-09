Real Madrid Isco es operado de apendicitis aguda: un mes de baja El malagueño sintió molestias en el vientre al levantarse por la mañana y los médicos detectaron su dolencia. Reaparecerá en noviembre

«No he hablado con Isco, lo haré ahora, fue ingresado de urgencia», adujo Lopetegui. Francisco Alarcón ha sido ingresado con una apendicitis aguda, lo que le convierte en baja definitiva para el partido que el Real Madrid jugará este miércoles ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

La alarma saltaba esta mañana, cuando Isco no estaba junto al resto de sus compañeros al entrenamiento matutino programado por Julen Lopetegui, y en el que sí estuvieron los integrantes del equipo que viajaron ayer a Londres para la gala The Best, incluido Luka Modric. Poco después se hacía oficial la noticia. Isco sufría una apendicitis aguda, y había tenido que ser ingresado de urgencia en el hospital para ser operado.

El jugador malagueño sintió dolores por la mañana, llamó al club y se detectó la dolencia. Se estima que el malagueño estará un mes de baja.

Se pierde seguro los próximos partidos del conjunto blanco frente al Sevilla, el Atlético, la segunda jornada de la Champions ante el CSKA moscovita y la visita al Alavés, así como los dos encuentros de la selección española en octubre.