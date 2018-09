Real Madrid Lopetegui contesta a las quejas del Barça: «El VAR es bueno, ayuda, aunque nunca será perfecto» El técnico pierde a Isco y a Carvajal para el partido de Sevilla: «Es un partido muy difícil, que nos motiva mucho»

Tomás González-Martín

Isco rompió la normalidad de la mañana en Valdebebas. El malacitano y Carvajal son bajas. El Líder, el Real Madrid se juega el mando de la clasificación en una de las visitas más difíciles de la Liga, el Sánchez Pizjuán. El Sevilla ha mejorado mucho. Tras un comienzo de temporada que provocó silbidos de sus seguidores, el conjunto hispalense ha cambiado el rumbo con dos victorias y sendas goleadas, en Europa y en el campeonato nacional, que le han dado mucha moral precisamente ante la llegada del campeón de Europa. «Es un partido muy dificil, que nos motiva mucho, ante un rival que con Machín juega un 5-3-2 o un 5-2-3».

«Tengo pensado quien jugará por Isco y por Carvajal, que no se ha recuperado como esperábamos»; los dos pueden ser baja también en el derbi frente al Atlético

Lopetegui tiene la baja de Carvajal, que será cubierta por Odriozola, protagonista de un espléndido estreno vestido de blanco ante el Español. Vuelven al once Bale, Kroos y Marcelo, reservados el pasado sábado. Ceballos, o Asensio en un 4-3-3, cubrirán la ausencia de Isco. «Tengo todo pensado», señaló Lopetegui, sin descubrir nombres.

En el Real Madrid alucinan con las quejas del Barcelona sobre el VAR, por la expulsión de Lenglet, que para todo el mundo, menos para el barcelonismo, fue justa. No entienden la protestas, salvo para presionar e influir sobre los colegiados, porque antes debió ver la tarjeta roja Semedo, de manera que los azulgranas se habrían quedado con nueve ¿Habrían empatado con el Gerona con nueve hombres?

Felicitaciones a los premiados

Preguntamos a Lopetegui por las quejas del Barcelona al VAR. El técnico fue claro: «El VAR es bueno, ayuda, aunque nunca será perfecto», subrayó el entrenador madridista.

«El Real Madrid ha hecho historia en los últimos años y nosotros debemos ganarnos en futuro»

El entrenador habló del premio The Best: «Me alegro por todos los premiados de mi equipos». Valoró el reconocimiento a Courtois, mejor guardameta del mundo, y a otros cuatro hombres de su plantilla que integran el once ideal del año: Varane (por primera vez en la alineación idónea), Marcelo, Ramos y Modric. Piensa que el mejor gol del año debió ser el de Bale.

Analizó si este Real Madrid podrá continuar la leyenda creada en los últimos cinco años: «El Real Madrid ha hecho historia en los últimos años, eso es indudable, y ahora nosotros debemos ganarnos el futuro».