Militao, el ariete de emergencia de Ancelotti

Triangulación rápida, pases en corto, velocidad, rotación por los flancos. Nada, a la hora de la verdad ese baile alrededor del área rival falló en lo único importante, el remate . Como decía Di Stéfano, el fútbol solo es una cosa, el gol , y si se yerra en eso lo demás es una milonga de su Buenos Aires natal . Esto, con Gento, homenajeado ayer en la casa de sus amores, no habría ocurrido, porque ‘La Galerna’ era una tempestad directa al gol. Ancelotti entrenó con sus hombres el abrelatas con jugadas y vídeos durante las últimas semanas, pero sus pupilos no lo han asimilado en la práctica, solo en la teoría explicada por un entrenador que reflexiona que del dicho al hecho va un trecho. El Real Madrid no encuentra el camino del gol cuando el enemigo se defiende muy bien. Le ha sucedido especialmente en el Bernabéu, frente al Villarreal, el Sheriff, el Cádiz, el Osasuna y ahora el Elche .

Los futbolistas de Ancelotti llegan al borde del área contraria y ahí se acaba su talento. Solo un penalti y un cabezazo final de Militao, al puro estilo Ramos, salvaron al líder de su tercera derrota liguera. Incluso Benzema, espeso como casi todos sus compañeros, desperdició otra pena máxima. Únicamente Vinicius, Militao y Lucas Vázquez se salvaron del suspenso del profesor italiano, que hizo una autocrítica objetiva, acertada directa: «No es para estar contentos, nos hicieron dos goles evitables. Todo fue torcido desde el principio. Lo bueno es que estos partidos normalmente se pierden, cuando estás dos goles abajo, y que obtuviéramos un punto es una buena señal para esta plantilla».

Fue extremadamente sincero al estudiar la ausencia de acierto de su equipo cuando el adversario se cierra bien: «No tenemos delanteros que puedan jugar en el área, eso está claro». Benzema y Jovic, en efecto, son realmente segundos puntas, no son asesinos del gol, no poseen las virtudes del ‘killer’, y eso se nota cuando la necesidad es acuciante.

Preocupados por la dolencia de Benzema

Tuvo que ser Militao quien salvara los muebles sobre la bocina, al estilo Ramos. El técnico italiano habló de los goles de emergencia que antes marcaba el sevillano y que ahora cabecea su sustituto, el brasileño: «Ramos marcó muchos goles, pero solo hay uno que recuerdo muy bien (en Lisboa). Ramos tenía un gran acierto y le decía de broma que iba a ser un gran delantero. Eder (Militao) tiene que aprender. Está mejorando. Puede tener el mismo acierto de cabeza que tenía Ramos». Así fue ayer.

Ancelotti fue franco al valorar la situación del equipo, líder en la Liga y sufridor cuando los oponentes saben cerrarse. Siete veces ha tropezado en la misma piedra, pues también cayó en el Coliseum getafense y en Cornellá, sus únicas derrotas ligueras: «Lo mejor es que el equipo sabe sobreponerse a los problemas y llegamos bien posicionados a este parón de selecciones. Ahora nos lo jugaremos todo en cuatro meses».

La lesión de Benzema, que pidió el cambio a la hora de juego, afecta a esos objetivos de largo plazo. El francés se quejó de problemas en el isquiotibial izquierdo y solicitó el cambio por precaución. No sintió pinchazo, que era teóricamente el mayor peligro, y lo evitó con su petición de relevo. Pero hay preocupación en el seno del club y del cuerpo técnico. Se someterá a una resonancia magnética y otras pruebas médicas en las próximas horas para concretar el alcance de su dolencia. El objetivo es que pueda disputar el encuentro de ida de Champions ante el Paris Saint-Germain en París el 15 de febrero. No disputará el duelo de Copa del Rey el 3 de febrero en San Mamés. En la casa prima estar bien en la Copa de Europa.