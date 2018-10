Real Madrid El Madrid suma 409 minutos, casi siete horas, sin gol El último tanto lo anotó Asensio frente al Español en el primer tiempo; acumula 65 remates sin acierto en cuatro partidos

Julen Lopetegui gastó todas sus balas. Salió Mariano en el descanso, en lugar de Benzema, tocado. Entró Asensio más tarde. Salió Vinicius en los últimos quince minutos, sustituto de un Bale también lesionado. Y el Real Madrid atacó sin desmayo hasta el final en busca de ese gol que se le resiste desde hace cuatro partidos. Al final, el mejor delantero blanco fue Odriozola. Y un gol en el último segundo derrotó al campeón de Europa de manera tan injusta como surrealista, pero como decía Di Stéfano, la única justicia del fútbol es el gol y el Real Madrid está pegado con ella y con él.

La entrada de Mariano, Asensio y Vinicius tampoco evitó la crisis

Odriozola no se mereció esto. Fue un estilete sin suerte por la banda derecha. Penetró hasta el fondo, rompió la muralla alavesa y sus pases de la muerte se estrellaron en Maripán y en Laguardia, que cortaron tres centros con márchamo de gol. El entrenador del Real Madrid sacó todo su arsenal, el que tiene, y se estrelló sin remate.

Las lesiones de Benzema y Bale, quien reapareció una semana después de retirarse ante el Atlético, enmarañan todavía más la situación; el galés, tocado, viaja a la concentración de su selección porque desea jugar contra España

La inclusión de Mariano aumentó la agresividad del Madrid. Tuvo una ocasión que no remató por buscar un hueco que no consiguió. Llegó al remate de cabeza en dos oportunidades con peligro. Y creó problemas a dos centrales que con Benzema no sufrieron por alto.

Mariano, Vinicius y Asensio formaron una nueva delantera del campeón de Europa y toda la artillería visitante se estrelló ante un cerrojo inexpugnable. Esta vez no se podía decir a Lopetegui que no utilizó todas sus armas. Estas son. Y no pudieron lograr ese gol que se ha convertido en una obsesión.

El Madrid se desesperó al no encontrar el remate o al desaprovechar las buenas roturas del muro alavés protagonizadas por Odriozola

La obsesión madridista se transformó en desesperación. La pesadez del césped era otro enemigo para el equipo que dominó sin eficacia durante noventa minutos. Los pases de Kroos y Asensio no encontraban ariete, las prisas precipitaron jugadas de gol que se desperdiciaron por la intranquilidad. Se buscó a Mariano entre una maraña de jugadores blanquiazules y el hispanodominicano no tuvo ningún balón en condiciones. Los once hombres de Abelardo defendían y el Real Madrid vio imposible fabricar un hueco para marcar la ansiad diana. Van 409 minutos sin acierto ante la portería. Cuatro encuentros sin ganar. La entrada de Mariano, Asensio y Vinicius tampoco evitó la crisis.