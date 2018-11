Real Madrid Icardi espera al Madrid El club blanco estudia su fichaje y el ariete está dispuesto a venir incluso en enero. Cuesta 110 millones y no renovó con el Inter porque desea ser madridista

Tomás González-Martín

04/11/2018 23:35h

ahora o nunca. En el próximo mercado de invierno o en el mes de junio. No esperará más. Tiene 25 años y se encuentra en el mejor momento de su carrera para dar el salto definitivo desde el Inter a un club grande. Fabio Capello se lo aconseja al Real Madrid. Antonio Conte lo solicita. Y Mauro Icardi anhela fichar por el club blanco por encima de todas las cosas. Está dispuesto a venir en enero si el Real Madrid abona su cláusula de ciento diez millones de euros. Un precio que él consiguió en su última renovación con el club milanés, el 7 de octubre de 2016. Firmó hasta 2021 y exigió tener la puerta libre de un coste aceptado por su club en un fútbol, el italiano, que no admite cláusulas como concepto general. Su objetivo era mantener viva la posibilidad de llegar al Real Madrid. Por eso no ha vuelto a renovar. Para Solari sería una solución ideal.

Marcó 550 goles en el Vecindario. Nacido en Rosario el 19 de febrero de 1993, su familia se trasladó a vivir a Gran Canaria cuando tenía nueve años. Jugó en la Unión Deportiva Vecindario, en cuyas categorías inferiores marcó quinientos goles, «El Águila», el apelativo que se ganó en el conjunto de Santa Lucía de Tirajana, fue fichado por el Barcelona en 2008 para sus equipos cadetes

El Inter le ofrece un nuevo contrato hasta 2023, con un salario de 6,8 millones netos anuales, y Mauro Icardi no lo rubrica. Hoy cobra 4,5 millones netos. Espera al Real Madrid, que estudia su adquisición. Es el delantero menos caro en un mercado que cotiza a los arietes desde 175 millones en adelante. En la casa blanca reflexionan que Bale ya costó ciento diez millones, con los impuestos, en 2013. Icardi sabe, además, que el campeón de Europa le pagaría más dinero que el Inter. Aunque su representante, su pareja, Wanda Nara, afirma que ahora mismo «la plata» no es lo importante, sino su consagración en un coloso como el Real Madrid. El dinero vendrá después por añadidura. La plantilla blanca piensa que habrá fichajes. El argentino es el más cotizado.

Pero el club azulgrana decidió en 2011 su traspaso a la Sampdoria italiana por cuatrocientos mil euros. Tenía 18 años. El 11 de julio de 2013 fue traspasado al Inter por trece millones de euros. Hoy cuesta ciento diez millones. Dentro de un año puede valer doscientos

El Real Madrid sabe que si no lo contrata esta temporada, Icardi será tentado por otro grande o renovará por el Inter con una nueva cláusula de doscientos millones. Es, en efecto, ahora o nunca, como señalan Conte, Capello y varios agentes FIFA. «Está en precio todavía, pero una renovación le colocará en los costes del PSG y la Premier», indica un intermediario italiano.

Fotos de pareja, ninguna

Icardi desea ser madridista porque es el estilo de equipo que le gusta. Le encanta la trascendencia mundial del Real Madrid y siente que puede ser el relevo de Cristiano. Vendrá al equipo madrileño en enero si la entidad apuesta fuerte por la operación. Observa que el conjunto blanco sufre actualmente sin un ariete de referencia y piensa que es su momento para cubrir esa necesidad y convertirse en un nuevo ídolo del madridismo. Es su hora. Tiene también unas cuentas pendientes con el Barcelona que le gustaría contestar. En 2008, con quince años, fue fichado por el club azulgrana. Pero le descartó en 2011. El argentino no olvida.

Sus consejeros subrayan que una de las facetas que Mauro Icardi y Wanda Nara deben cambiar radicalmente para firmar por el Real Madrid es su constante exposición pública con fotos polémicas. A los dos les gusta lucirse y ser vistos. Hace unos años mostraron una instantánea de Wanda, desnuda, en un safari. Ahora, su esposa acaba de publicar una imagen del jugador tocándose sus partes antes de un partido. Si llegan al club español, todo eso deberá desaparecer. Están advertidos.

«Cuando lleguen las ofertas, ya veremos»

El Real Madrid no mantiene buenas relaciones con el Inter desde que sus nuevos dueños asiáticos se dedicaron a tocar futbolistas blancos con el engaño de ofrecerles mucho dinero mientras no podía pagar sus traspasos, pues su nefasta gestión económica les impide hacerlo por orden del Fair Play financiero de la UEFA. La entidad madridista denunció ante la FIFA que el Inter hacía ofertas a sus futbolistas con contrato en vigor. Ahora, el fichaje, necesario, tendría también esa segunda vertiente de golpe letal: llevarse a Mauro Icardi por ciento diez millones, cuando podrían venderlo por doscientos millones dentro de un año, sin cruzar palabra. Hay que pagar la cláusula y ya está. Sin tener que negociar.

El argentino posee también los pasaportes español e italiano. Su ascensión hasta alcanzar la máxima cotización internacional se consolidó en las dos campañas anteriores, cuando anotó 26 y 29 goles. En la temporada actual suma ocho dianas en once encuentros, seis tantos en el Scudetto y dos en Champions. El martes recibe al Barcelona de Messi en San Siro.

El delantero sí sabe, no contesta, cuando le cuestionan por su futuro: «Cuando lleguen las ofertas las valoraremos, ya veremos». Las propuestas oficiales llegarán a partir del 1 de enero. Y la cláusula le da la prerrogativa de decidir a él si se marcha en este mercado de invierno o si lo hace en julio. Su esposa, Wanda Nara, asegura que «vale realmente doscientos millones».