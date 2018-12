Mundial de Clubes Bale: «No es ninguna respuesta» «Me siento bien donde me ponga el míster y estaré listo para lo que me pida», aseguró el autor de un triplete en la semifinal del Mundial de Clubes

S. D. | EP

@abc_deportes Actualizado: 19/12/2018 20:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Gareth Bale terminó con una amplia sonrisa la semifinal del Mundial de Clubes ante el Kashima Antlers, donde firmó los tres goles del Real Madrid (1-3) para acceder a la final del sábado, una actuación que no es «ninguna respuesta» de galones sino el intento de «siempre dar lo mejor».

«No es ninguna respuesta. Yo trato de jugar al fútbol y dar lo mejor y ayudar al equipo al máximo», dijo en declaraciones a TVE, después de ser protagonista este miércoles y liderar al Madrid en el pase a la final de Abu Dabi que jugarán el sábado ante el Al Ain.

El galés se quedó con la victoria antes de con su actuación individual, decisiva con un triplete. «Creo que lo más importante fue sacar la victoria. Sabíamos que iba a ser duro, todos los equipos aquí están preparados y lo primero era pasar a la final», dijo.

«He jugado mucho en la derecha, en la izquierda y en el centro. Me siento bien donde me ponga el míster y estaré listo para lo que me pida», añadió sobre su rol desde la llegada al banquillo blanco de Santiago Solari.