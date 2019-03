EL PUERTO Con el esférico como nexo de unión Germán Beardo y Carmelo Navarro lideran el proyecto del Partido Popular en El Puerto de Santa María

Cuentan que el fútbol y la política son dos esferas que conviene mantener alejadas, pero a menudo sus caminos se unen y dan lugar a historias diferentes. Como la que protagonizan Germán Beardo (GB) y Carmelo Navarro (CN), alcaldable y segundo de la candidatura del Partido Popular de El Puerto de Santa María en las Elecciones Municipales del próximo 26 de mayo. Ahora, con el esférico de fondo, sus caminos se unen.

Poco se puede decir de Carmelo que no se conozca. A sus 60 años, el 'Beckenbauer de la Bahía' siempre será recordado por formar parte del mejor Cádiz CF de la historia, dejando huella en el fútbol español de los 80 y principios de los 90. Y eso que superó con tenacidad dos graves lesiones de rodilla.

Su retirada en el Racing Portuense puso el broche de oro a una trayectoria que empezó en el coruñés Ural y continuó en clubes como SAFA San Luis, el propio Racing, UD Salamanca, Betis, Recre y Cádiz CF.

En SAFA San Luis también militó Germán Beardo, que llegó a probar en los escalafones inferiores del Benfica. Una lesión de tobillo hizo añicos sus sueños balompédicos.

-¿Por qué piensa Germán en Carmelo para su candidatura?

-GB: Cuando me otorgan la oportunidad de liderar la candidatura del PP a las Elecciones Municipales de 2019, y viendo que El Puerto estaba en una situación crítica, pensé que había que contar con un equipo de solvencia, con capacidad de gestión. Por eso pensé en Carmelo al ser un empresario de éxito internacional. Es la persona idónea, que además procede de la sociedad civil, para liderar la concejalía de Desarrollo Económico y Empresa.

Asimismo es importante que los empresarios se reconozcan en una persona que sepa gestionar los intereses de los empresarios e inversores para hacer una ciudad de oportunidades.

-¿Lo recuerda como futbolista profesional?

-GB: No lo recuerdo bien como futbolista. Soy del 85 y cuando tuve uso de razón ya era el final de la etapa balompédica de Carmelo. Ahora bien, en mi familia he tenido grandes cadistas como mis primos y siempre me han recordado el Cádiz CF de Carmelo, Mágico González, Pepe Mejías, Kiko...

De manera anecdótica, con Carmelo he jugado más al baloncesto que al fútbol. Su sobrino Jaime era mi compañero de colegio y alguna vez hemos coincidido en una pista de baloncesto.

-¿Por qué acepta Carmelo la petición de Germán?

-CN: Acepto la propuesta de Germán por una razón muy sencilla: El Puerto merece un cambio. Todo ayuda es necesaria y se trata de un proyecto con personas cualificadas y con experiencia. Esta ciudad necesita despertar del letargo en el que se encuentra. Y si estoy aquí es porque cuento con el apoyo de mi mujer y de mi familia.

-¿Necesita Germán contar con un zaguero experto que saque el balón jugado?

-GB: Una persona sola no hace nada, como sucede en un equipo de fútbol. Messi es el ejemplo cuando juega en el Barça y cuando lo hace en Argentina. Por eso estoy tiene que ser un proyecto de equipo, con gente preparada, que sepa lo que hace con la ciudad para que El Puerto vuelva a ser un referente en Andalucía. Por eso me enorgullezco de llevar una plantilla con los mejores. Gente que sabe gestionar su parcela, no con gente que tengan que pasar años para ver qué es lo que hay que hacer. Y Carmelo, obviamente, es de los mejores.

-¿Qué es más difícil para Carmelo: enfrentarse ante la 'Quinta del Buitre', liderar una empresa o el mundo de la política?

-CN: Todo tiene su dificultad. Dirigir una empresa fue muy fácil para mí porque tuve la suerte de encontrarme con todo muy bien hecho por mi padre, que dejó un equipo humano fantástico. En el fútbol sucede igual y lo bonito es enfrentarte a los grandes equipos, con grandes retos. Eso es similar a lo que nos pasa a nosotros, pues Germán Beardo tiene la misión, con el apoyo de su equipo de trabajo, de levantar una ciudad que está caída. Siempre como equipo, con una cabeza visible, evidentemente, para liderar el proyecto pero sin egos ni personalismos.

-De la candidatura del PP resaltan los fichajes. ¿Para configurarla ha tenido Germán que ejercer de Florentino o de Monchi?

-GB: Te diría que más como Florentino porque es un presidente electo por sus socios y a mí me eligieron en la ejecutiva local, provincial y regional para liderar este proyecto, y a Florentino lo eligieron sus socios. Luego en el mercado uno ve que es lo mejor y había que buscar a los mejores, tanto en la cantera del partido como en la sociedad civil.

-¿Por qué vuelve Carmelo al escenario político?

-CN: El Puerto en el año 1995, que es cuando fui edil en la oposición, era un referente. Aquí quería venir todo el mundo e invertir. Ahora, sin embargo, está fatal. Se ha ido degradando con el paso de los años, y no por culpa de uno, sino de todos. Cuando todas las ciudades tienden a que el centro sea el motor de la economía, aquí no sucede esto. Es necesario recuperar el centro para los portuenses y para los que vienen desde el exterior. Además hay que animar a la gente para que invierta en nuestra ciudad, pues para eso tenemos polígonos industriales de los que se pueden sacar un beneficio muchísimo mayor. No le sacamos jugo a lo que tenemos.

Que El Puerto esté en el eje es el objetivo. Ahora todos hablan de las playas de Zahara, Conil y Chiclana, pero nosotros tenemos que revertir la situación y que el El Puerto vuelva a recuperar su caché.

-Su padre fue conocido por ser el alcalde la Historia y el Turismo. ¿Cómo le gustaría a Carmelo ser recordado?

-CN: Esto es un puzzle y hay más piezas que encajar. Sin olvidarnos de las cuestiones sociales, la clave es generar empleo porque así el ciudadano tiene armas suficientes para poder disfrutar de la ciudad. Obviamente, tenemos que dar a conocer nuestra historia y aprovechar el filón del turismo. Si tenemos la oportunidad y trabajamos bien a El Puerto no lo va a conocer ni la madre que lo parió, como dice Germán.

-A todo esto, ¿hay algún Mágico González en esta candidatura?

-CN: He jugado con grandes futbolistas como Mágico, Gordillo o Poli Rincón, pero si tú no tienes un entrenador en condiciones, que sea el que te marca las pautas y te dice lo que hacer, de nada sirve el personalismo. Puede dar resultado una vez o dos, pero a la tercera ya no vale, pues no es garantía de éxito en un proyecto. En nuestra candidatura hay personas magníficas como David Calleja, Javier Bello, María del Carmen Lara o Danuxia Enciso, entre otros. Germán ha conformado un buen equipo y puede dar mucho juego. Puede ser un plantel a batir y con madera de campeón.

-¿Se apuesta en El Puerto por el deporte?

-GB: El Puerto se ha quedado muy atrás a nivel de infraestructuras deportivas, pues las instalaciones son similares a las de hace muchos años, cuando yo jugaba al fútbol, o están mucho peor (Estadio José del Cuvillo). Nos hemos quedao muy atrás de otras ciudades como Sanlúcar, Jerez o Chiclana. Es un reto que hay que conseguir, con instalaciones deportivas dignas.

-CN: El deporte es una necesidad en la ciudadanía y es necesario dar infraestructuras.

Sucede en todos los deportes, pero voy a poner como ejemplo el fútbol. Muchos son los niños y jóvenes que lo practican y necesitan hacerlo en unas condiciones dignas. Yo he sido futbolista y estaría dispuesto a ir a Sevilla, y si hace falta hablar en Madrid con Rubiales (presidente de la RFEF), allí estaré. Y voy más allá, el futbolista andaluz es muy diferente al futbolista del resto de España y a los hechos me remito. Tiene un don especial y aquí tenemos a un referente nacional como Joaquín.

-¿No sería necesario aunar esfuerzos en los clubes de fútbol para un proyecto común potente en la localidad?

-CN: Lo lógico es aunar esfuerzos con una entidad fuerte. Aquí sucede que somos más papistas que el Papa y cada uno defiense su parcela y su equipo. Hay que tener amplitud de miras.

-Pero, además, El Puerto tiene más referentes deportivos de nivel...

-GB: Así es. El Puerto tiene una gran cantera en muchos deportes y desde el Ayuntamiento existe la obligación de aportar los mimbres para que se puedan recoger los frutos. Sin ir más lejos, El Puerto tiene que ser referencia nacional e internacional en deportes como la vela debido al campo de regatas que dispone. Y así sucede con muchos otros deportes que además generan mucha riqueza.

Que el CRAP compita en Ligas más bajas por cuestiones económicas, que el pádel no tena el reconcimiento que se merece, que el boxeo no sea reconocido... No hay que olvidar a ningún deporte porque todos generan servicios sociales y actividad económica. Por lo tanto, hay que acceder a competiciones nacionales e internacionales. Tenemos el caldo del cultivo humano pero faltan los medios para que El Puerto sea la 'Ciudad del Deporte'.

-CN: Todos los deportes son importantes y ninguno excluye al otro. Tenemos un campo de regatas único e incompabale que hay que difundir, y contamos con regatistas de altísimo nivel. Si vamos al pádel tenemos a Juan Lebrón a primer nivel en el World Padel Tour, a un boxeador de la talla de Alejandro Camacho. Y así con muchos referentes de sus modalidades. Es hora de apoyarlos y que, al mismo tiempo, el nombre de El Puerto brille. Es lo que ha sucedido en Huelva con Carolina Marín.

-Cambiando de tercio, ¿se ve Carmelo con una puerta a su nombre en el Estadio Ramón de Carranza?

-CN: Lo que sea vendrá, pero entiendo que se la dediquen a los que se han curtido en las secciones inferiores del Cádiz CF, y no es mi caso. Claro que me apetece y a quién no, pero llegará lo que tenga que llegar. Mágico la tiene, pero Mágico es otro mundo. En Cádiz las dos cosas más famosas son Puerta Tierra y Mágico. Él siempre se quedará en la historia de Cádiz.

-Pidan un deseo.

-GB: El deseo es que la ilusión que tenemos por hacer de El Puerto una ciudad única en Andalucía pueda llegar a cada vecino, a cada casa y a cada comercio, se contagien de la misma y nos trasladen su confianza. No les defraudaremos. De eso estoy seguro.

-CN: En fútbol, que el fútbol y el deporte de El Puerto brillen con luz propia y, además que ascienda el Cádiz CF a Primera. Se lo merece la ciudad y sus alrededores.

Por lo demás, la ilusión y las ganas que tiene la candidatura de estar al frente del Ayuntamiento de El Puerto y dejar a la ciudad en el lugar que se merece. Que El Puerto vuelva a brillar.