Jordi Alba, sin relevo

Ernesto Valverde está satisfecho con la plantilla que tiene y considera que puede acometer todos los objetivos que le han propuesto aunque ha detectado algunos puntos débiles que ha pedido que le solventen. Tras la remodelación del famoso fondo de armario, el técnico considera que ahora tiene más opciones cuando mira al banquillo a pesar que sigue apostando por un once tipo idéntico al del año pasado. No obstante, considera que hay una posición que se le queda coja y no tiene relevo. Se trata del lateral izquierdo, que pertenece a Jordi Alba. El catalán ha recuperado todo el protagonismo que perdió durante el último año de Luis Enrique en el banquillo culé y suele jugar la totalidad de los partidos de la temporada. La prueba es que el año pasado solo se perdió 10 partidos de los 59 que disputó el Barcelona y, de ellos, dos fueron por lesión, 1 por sanción y el resto en encuentros intrascendentes. Este año ha disputado los cuatro partidos completos jugados hasta la fecha (Sevilla, Eibar, Valladolid y Huesca).

El temor de Valverde es que Alba sufra un percance, ya que no tiene ningún otro especialista para esta demarcación tan específica y que tan buen resultado le da tras el entendimiento entre el catalán y Messi. Uno de los jugadores que han sido traspasados esta temporada ha sido Lucas Digne, sustituto natural de Alba. El francés firmó por el Everton por 20,2 millones de euros fijos más otros 1,5 en variables. Aunque Valverde ha probado otras opciones como colocar a Vermaelen en la banda izquierda o algunos jugadores del filial, no acaba de estar contento. El rol del belga es de cuarto central y aunque pude jugar en banda, se contempla como una posibilidad puntual, nunca como un fijo si a Alba le sucediera algo. En cuanto al filial, los dos futbolistas que han sido probados durante la pretemporada son Marc Cucurella y Juan Miranda. El primero ha sido cedido al Eibar ante la nula proyección que iba a tener en el primer equipo, mientras que el segundo, aunque entrena muchas veces a las órdenes de Valverde, se considera que aún no está lo suficientemente curtido como para afianzarse en el primer equipo.

El propio Miranda ha reconocido que su lugar está en el filial mientras espera la oportunidad para poder dar un salto con garantías al primer equipo. «Todavía es pronto para el primer equipo. Sí que es verdad que estoy entrenando mucho con ellos, pero mi sitio está en el Barça B», explicó a Mundo Deportivo tras el partido que el filial jugó ante el Sabadell. «Es verdad que no estamos bien del todo cuando hay que subir y bajar, pero tanto arriba en el primer equipo como cuando estoy abajo en el Barça B también me siento a gusto. Hay que ir mejorando que queda mucha temporada. Valverde me apoya y me da consejos», añadió para revelar las conversaciones que mantiene con Jordi Alba: «Me dice que esté tranquilo. La experiencia de vivir con ellos te hace mejor. Es un sueño. Me recuerdan que hay que ir poco a poco, que tengamos calma».

Por este motivo, Valverde le ha pedido al club que refuerce esta posición en el mercado de invierno. La secretaría técnica está manejando una serie de nombres, aunque aún deben analizar el jugador que mejor encajaría en el sistema, ya que los automatismos de la defensa culé son peculiares. Se trata de una línea que juega muy adelantada y en el que los laterales muchas veces se convierten en extremos, por lo que la compenetración con los centrales correctores debe ser total. De momento, desde la zona noble no se descarta ir a por un futbolista que satisfaga a Valverde, ya que se cuenta con la tranquilidad de haber equilibrado el presupuesto con las numerosas ventas que se han hecho. Otro de los objetivos es acometer la renovación de Alba, que está encallada, motivo por el que el jugador ya ha mostrado su malestar después de que le hicieran una promesa de ampliación. Con una cláusula de 150 millones, Alba acaba contrato el 30 de junio de 2020.