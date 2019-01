Extremadura El ejemplar mensaje de Aitor Fernández sobre su suplencia que se ha hecho viral El futbolista del Extremadura, que no estitular en su equipo, dio una lección de compromiso y compañerismo ante la prensa

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 10/01/2019 11:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mientras otros futbolistas se quejan de su suplencia con gestos en los banquillos, sobre el terreno de juego, o incluso mensajes a través de las redes sociales, Aitor Fernández, jugador del Extremadura dio una auténtica lección en la sala de prensa al ser preguntado por sus escasos minutos de juego.

El capitán del conjunto extremeño fue cuestionado durante una rueda de prensa por su situación en el vestuario y en el equipo, después de haber disputado únicamente un partido de los últimos ocho del calendario.

«Yo siempre aprieto. Lo digo siempre y soy muy repetitivo, esta es la situación que me está tocando, me encantaría jugar, pero no lo estoy haciendo y lo que tengo que hacer es ayudar a mis compañeros, a la persona que esté jugando en este momento, a quien sea. Para hacerlos mejor a ellos. Trabajar duramente para que ellos vean que yo estoy apretando y ellos aprieten más y el equipo se contagie. Por eso es un equipo, porque vamos todos juntos y tenemos que sacar esto adelante todos juntos. No lo saca una persona o un entrenador o un jugador, lo sacamos todos juntos. Ahora me está tocando ayudar de esta manera y así lo estoy haciendo. Seguiré apretando, intentaré hacerlo más aún, para que mis compañeros mejores y para mejorar yo, y si me toca intentar hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo, que es lo más importante».

📹 Este es AITOR FDEZ (@AitorExt ), uno de los capitanes del @EXT_UD



🔺Una lección de profesionalidad.

🔺En las buenas y en las malas. 🔺Cuando juega y cuándo no.



Esto contesta cuando le hemos preguntado por sus pocos minutos 👇🏽 pic.twitter.com/0YGXx4iUJz — Rodrigo Morán (@Rodrigomoran100) 9 de enero de 2019