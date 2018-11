Fútbol El desgarrador testimonio de Iaquinta y de su padre, condenados por vínculos con la mafia El exfutbolista, campeón del mundo con Italia en 2006, arremete con dureza contra la Justicia de su país

Actualizado: 02/11/2018 01:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El exdelantero de la selección italiana Vincenzo Iaquinta, condenado ayer en un juicio contra la mafia a dos años de cárcel, en un proceso contra casi 150 personas y que dejó también una dura condena de 19 años contra su padre, perdió los papeles a la salida del juzgado, como muestran las imágenes tomada por distintos medios italianos

«Estoy sufriendo como un perro. Me han robado a mis hijos. Mi vida. Me lo han robado todo sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada. ¿Por qué soy Calabrés? ¿Por qué soy de Crotone? Sopy campeón del mundo y estoy orgulloso de ser calabres, pero yo no he hecho nada. Me relacionan con la (mafia) 'Ndragheta' y no hay nada. Nada. Tengo cuatro hijos...», se lamentaba el exfutbolista, campeón del Mundo con Italia en 2006.

Del mismo modo, su padre atacaba a la clase política y la culpabilizaba de la sentencia: «Todo corrupto. Un proceso político corrupto. Que demuestren que somos de la 'Ndragheta'. No somos de la 'Ndragheta'. Que se lo metan en la cabeza. No hemos hecho nada»

Iaquinta fue declarado culpable de un delito de posesión ilegal de armas de fuego, pero el juez no encontró vinculaciones con la 'Ndrangheta', la red de delincuencia organizada más poderosa de Italia, que se encuentra en la región sur de Calabria. Quien sí salió con una dura sentencia fue el padre del ex futbolista, condenado a 19 años por lazos mafiosos. "Han arruinado mi vida por nada solo porque vengo de Calabria", gritó Iaquinta mientras salía del edificio de la corte en la ciudad norteña de Reggio Emilia.

Los acusados tendrán ahora dos apelaciones posibles, antes de que la sentencia sea confirmada, aunque es poco probable que Iaquinta tenga que cumplir una pena de presión por su delito. El tribunal dictaminó que había entregado ilegalmente dos revólveres a su padre, quien en ese momento estaba sujeto a restricciones judiciales y no se le permitía tener acceso a armas de fuego.