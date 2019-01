Copa del Rey - Barcelona-Levante El Barça se juega su corona El conjunto catalán, campeón durante los cuatro últimos años en la Copa, debe levantar el 2-1 de la ida ante el Levante

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 17/01/2019 01:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Recibe el Barcelona al Levante con la obligación de ganar para pasar de ronda. El 2-1 de la ida deja al equipo azulgrana contra las cuerdas aunque el gol de Coutinho sobre la bocina da algo de aire a los azulgrana, que se amparan en las estadísticas y en la historia para sentirse optimistas. En seis de los siete precedentes con un 2-1 en contra lejos del Camp Nou, el Barça pasó de ronda y habría que remontarse a 1930 para encontrar la eliminación culé. A pesar de ello, el Levante sueña con apear a los catalanes de una Copa que llevan conquistando cuatro años de forma consecutiva. Desde que el Madrid les ganara en la final de la 2013-14, el Barça se ha mostrado intratable en esta competición. Paco López quiere acabar hoy con esa hegemonía y parte con cierta ventaja.

Ernesto Valverde, que planteó la ida con un equipo plagado de suplentes y canteranos (Messi, Luis Suárez, Piqué, Rakitic, Jordi Alba y Arthur se quedaron en la Ciudad Condal) duda entre mantener la apuesta por las rotaciones o diseñar un equipo con más jugadores habituales. «Es una posibilidad. El segundo partido es el decisivo. Si en el primero no ha habido una diferencia importante... Tenemos que poner el equipo mejor para pasar pensando que hay otro partido el domingo», aseguró el técnico antes del último entrenamiento y de decidir la convocatoria.

Sin pistas sobre Messi

Lejos de priorizar la Champions, Valverde quiere dejar claro que aunque dosifique a la plantilla no tiene intención de tirar la Copa: «Es verdad que tanto encuentro seguido en enero puede hacer que se note un poco en el partido del domingo, pero no veo que haya que extrapolarlo a otros tramos de la temporada. Si se juega un jueves noche y un domingo sí. El año pasado concedimos un par de empates. Parece que a la Copa solo se le da importancia cuando te eliminan». En cualquier caso, el preparador extremeño no quiso despejar una de las grandes incógnitas para el partido de hoy: si jugará Messi, si lo dejará en el banquillo o si le dará descanso. «No voy a decir si juega porque si te lo digo a ti lo sabe el entrenador rival», se excusó. No obstante, todo indica que como mínimo estará en el banquillo por si no se produce la reacción esperada y la eliminatoria se encalla.

El Levante, por su parte, piensa mantener la propuesta del partido de ida y Paco López ha seguido fiel a su hoja de ruta, dando descanso a Roger Martí, Rubén Rochina y Nikola Vukcevic. Además, ha dejado fuera de la convocatoria a Antonio Luna por decisión técnica y al lesionado Chema Rodríguez. El técnico valenciano quiere dosificar esfuerzos pensando en el partido liguero ante el Valladolid del próximo domingo.

Derecho a soñar del Levante

«Nosotros tenemos la ilusión de pasar a cuartos, pero el Barça tiene una obligación mayor. Ya sabíamos lo apretado que iba a estar el calendario, buscamos el equilibrio para que los jugadores estén en las mejores condiciones posibles», reconoce López, que se muestra rotundo al asegurar que « el Levante se ha ganado el derecho a soñar, tenemos la ilusión de pasar esta ronda». El preparador podría repetir con Moses Simon como lateral izquierdo, con la presencia de Rober, Coke y Postigo en el eje de la zaga. Borja Mayoral y Boateng podrían confirmarse de nuevo como la pareja de ataque ante el buen resultado conseguido en el partido de la ida.