Mundial femenino 2018 Puerto Rico, un rival para Silvia Domínguez La selección boricua, la más débil del grupo C, servirá para que la base española se pruebe tras su lesión

Emilio V. Escudero

De las doce elegidas por Mondelo, solo una se quedó sin entrar en pista en el estreno ante Japón. Silvia Domínguez, que apenas ha podido formar parte de la dinámica del grupo durante la preparación, no jugó, pero hoy sí lo hará ante Puerto Rico (21.00 horas, Teledeporte), en un partido que parece que el calendario ha colocado estratégicamente para ella.

Una rotura muscular, nada más empezar la concentración, rompió los esquemas de la base del Perfumerías Avenida. Domínguez, una de las fijas para Lucas Mondelo, se ha pasado el resto de tiempo tratando de recuperarse para llegar a tiempo al Mundial y sera hoy, ante Puerto Rico, cuando se pruebe de manera definitiva.

"No creo que esté en mi cien por cien porque son veinte días de lesión y quiera o no te frena el ritmo, pero siempre que no tenga ningún dolor y todo responda bien, para adelante con todo", reconocía la jugadora, que debutará en la Copa del Mundo frente a la selección boricua.

Puerto Rico será un alto en el camino para España. Una especie de "descanso" entre el duro partido ante Japón y el hueso del martes ante Bélgica. Las boricuas mostraron todas sus debilidades en su estreno mundialista en el que apenas anotaron dos canastas en todo el primer tiempo.

"Vamos a poner en cancha jugadoras menos habituales, a repartir minutos y a intentar que las que arrastran problemas físicos puedan ponerse al ritmo de las demás. Tenemos que seguir creciendo y este partido nos tiene que venir bien para eso", explicaba Mondelo en rueda de prensa.

El triunfo no debería ser un problema hoy para España, que podra descansar el lunes sabiendo cómo ha quedado Bélgica frente a Japón y con el pase asegurado para la siguiente ronda.