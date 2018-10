La triste historia de Teddy Mazzini sufrió un giro inesperado y el pequeño niño de Arizona disfrutó este miércoles de uno de los mejores días de su vida. El chaval se hizo viral gracias a una triste foto. Aparecía en ella solo, en una larga mesa del 'Pizza Peter Piper', en Tucson, en la que pensaba celebrar su sexto cumpleaños, después de que ninguno de los 32 niños que había invitado se presentasen a la fiesta.

La imagen, capatada por el reportero local Nick VinZant se extendió rápidamente por las redes sociales, que se volcaron con el niño y le mostraron todo su cariño. Cientos de usuarios mandaron sus felicitaciones a Teddy para que se sintiera acompañado en esa fecha tan especial.

«De un amigo a otro: la gente es maravillosa, pero la cantidad importa poco. Es la calidad de los que elijas lo que importa. ¡Sé feliz y disfruta TODA esa pizza! ¡Esa es la mejor parte!», le dedicaron en Facebook. «Feliz cumpleaños mi hombre. Una vez que te des cuenta de que la felicidad no proviene de cosas como esta, no te dolerá tanto. Ojalá pudiera hacer un viaje para verte. Feliz cumpleaños, amigo», rezaba otro mensaje

Pero la mayor alegría para Teddy llegó con un mensaje nada menos que de los Phoenix Suns, equipo de la NBA, que le invitó a su partido de la noche del miércoles contra Los Ángeles Lakers de LeBron James: «¿Qué tal si lo celebramos junto a otros miles en nuestra casa? ¡Las entradas para el partido #SunsVSLakers del miércoles son tuyas, Teddy!»

Vaya si lo celebró. El chico se convirtió en una de las estrellas del partido de esta pasada madrugada, en el que el equipo local le otorgó un trato VIP, con equipación con su nombre incluída, acceso a la pista y a los jugadores.

Teddy disfrutó como el niño que es y a buen seguro pudo dejar definitivamente atrás la desilusión que se llevó en la pizzería. Quizás sean otros los que hoy se han llevado el chasco al ver las imágenes de Teddy junto a algunos de los mejores jugadores de la NBA.

This video makes me so happy. This week, you likely heard the story of Teddy. No one showed up to his 6th birthday party this past weekend... SOOO the @Suns are making up for it by giving him the VIP treatment tonight. @Nicole12News will have the story tonight at 10. #12Sportspic.twitter.com/yXuc2Zm1MI