El eterno debate sobre Joao Félix

La del sábado ante el Valencia no fue una victoria más para el Atlético de Madrid , que por primera vez en la historia remontó un resultado en su estadio en el tiempo de prolongación de un partido de Liga. Una celebración que llegó desde el corazón y el coraje más que desde el juego, y que fue coronada por los goles de Correa y Hermoso , inyección de moral para un equipo que ofreció un primer acto para el olvido y que empezó a transformarse al cuarto de hora de la reanudación a base de empuje y ganas. También a través de las decisiones de su técnico porque la mutación coincidió con la retirada del campo de Joao Félix , sustitución que generó ruido y runrún en la grada al ser un central, Felipe, el relevo del luso con 0-2 en el marcador.El resultado final (3-2) y los puntos cosechados por un equipo que llegaba a la cita angustiado por sus dudas avalaron el movimiento del Cholo Simeone , aunque parte de la afición mostró su desaprobación por el cambio de un jugador incapaz de cerrar el debate, que ya parece eterno, sobre su papel en el equipo.

Joao Félix , el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid (127 millones de euros), sigue sin dar ese paso definitivo que le demandaSimeone, que siempre ha alabado públicamente el talento de un futbolista al que no deja de reclamarle la continuidad que no da al equipo con su juego. Regularidad que tampoco muestra en la selección de Portugal , en la que sigue sin alcanzar el rol de titular intocable. Delantero diferencial con la pelota en los pies, su calidad no admite dudas, pero sus actuaciones no cierran la controversia sobre su aportación al conjunto del Cholo. El esfuerzo físico y el sacrificio en defensa que impone el técnico tampoco le ayudan.

«Seguir hablando de Joao Félix es reiterativo. Es un jugador extraordinario. Depende de él que lo pueda confirmar, demostrar y sostener», ha afirmado el argentino a lo largo de esta temporada, en la que Joao suma dos goles en la Liga, seis menos que Correa, el máximo realizador. Ante el Valencia apenas creó peligro y el entrenador, en un doble cambio, le mandó al banquillo junto a Lemar, otro de los fichajes más caros del club (80 millones), para dar entrada a Felipe y Cunha. La sustitución del luso generó pitos en las tribunas, aplacados porque poco después se cantó el 1-2. «Muchos no entendieron que entre Felipe y salga Joao, es normal porque entra un defensor y sale un delantero», reconoció el entrenador ante la prensa.

A diferencia de lo sucedido la pasada Liga en Villarreal, Joao no mostró ningún enfado en su marcha. El que no pareció asimilar la sustitución fue su hermano Hugo Félix . Instantes después de que el delantero abandonara el campo, publicó un mensaje en sus redes en el que aparecían cinco emoticonos con caras risueñas, aunque lo borró coincidiendo con el 1-2 de Cunha. Lo que no desaparece es el eterno debate sobre el rendimiento de su hermano.

