Joan Cañellas: «Algunos no saben valorar el gran trabajo de esta selección»

Ausente en los Juegos de Tokio por una lesión que le impidió colgarse la medalla olímpica que le faltaba y que tanto deseaba, Joan Cañellas (Santa María de Palautordera, Barcelona, 1986) vuelve a disfrutar de la selección en el Europeo y aspira a morder su octavo metal con España, a la que no pudo acompañar en los partidos de la segunda fase por el Covid. Recuperado y con la ilusión de un debutante pese a sus 35 años, atiende telefónicamente a ABC tras el último entrenamiento antes de la semifinal de esta tarde (18.00 horas. Teledeporte) ante Dinamarca, el rival que apartó a los hispanos de la última final olímpica y de la del Mundial.

Un Europeo es siempre sinónimo de sufrimiento. ¿Para usted éste ha sido especialmente duro por no poder ayudar a sus compañeros en algunos partidos por culpa del virus?

Sí, la verdad es que fue complicado pasar esos días en la habitación, el estar encerrado, el no poder salir... Si te pasa en tu casa, se lleva de otra manera, aquí es mucho más difícil. Afortunadamente, eso ya está superado.

España afronta su sexta semifinal seguida en un Europeo. Dicho así, a alguien le podría parecer sencillo...

Sí, sí es fácil decirlo y pensarlo, pero, cuando sabes todo lo que hay que sufrir para alcanzar una semifinal, cuando ves las selecciones que ya no están aquí, es cuando te das realmente cuenta de que esto que estamos haciendo es extraordinario. Es muy difícil repetir en unas semifinales europeas y por eso hay que valorarlo y no dejarlo pasar por alto. Llevar tanto tiempo ahí, tan arriba, no es fácil, son seis europeos, pero realmente hablamos de doce años seguidos en la cumbre. Y, entre medio de los Europeos, disfrutando con éxitos en Mundiales y Juegos, por eso hay que saber valorar este trabajo.

¿La afición sabe valorarlo?

Creo que, ahora mismo, no sabemos valorarlo ni los que estamos aquí, pero eso es normal porque, hasta que no te vas de un campeonato, lo que quieres es ganar, seguir compitiendo. Todos tenemos que saber valorarlo porque, si miras las estadísticas del Europeo, ves nuestro trabajo, un trabajo constante. Al final son números, es verdad, pero estos números hablan muy bien del trabajo de la selección. Algunos no saben valorarlo.

España puede colgarse el tercer oro consecutivo en un Europeo, logro solo firmado por Suecia. ¿Les obsesiona, les supone una presión añadida poder convertirse en una selección de leyenda?

No nos obsesiona, para nada, porque sabemos que es algo realmente difícil. Evidentemente nos gustaría lograrlo, pero el objetivo al venir aquí no era ganar el oro para igualar a Suecia. El objetivo era hacerlo bien porque así aumentan las posibilidades de poder ganar, pero alcanzar ese récord de Suecia no era algo que tuviéramos presente antes del campeonato. No ha sido un objetivo al que hayamos estado dando vueltas, aunque ahora está más cerca, evidentemente.

España ha iniciado en este Europeo una renovación con la incorporación de jóvenes. ¿Cómo analiza la transición?

Está siendo una renovación paulatina y está funcionando. Es cierto que han cambiado nombres, algunos por baja, otros por retirada o decisión del entrenador, pero, al final, el grupo tampoco ha cambiado tanto. Tenemos jugadores importantes en cuanto a recorrido y experiencia, y los que se han incorporado lo han hecho bien y han aportado desde el principio. Hay un cambio paulatino y se están haciendo las cosas bien.

A nivel personal, ¿el Europeo es para usted una recompensa por la ausencia en los Juegos que tanto le dolió?

Sí, no estar en Tokio por lesión fue una gran decepción. Volver a la selección supone una motivación extra, volver a disfrutar de una competición en la que están los mejores. Sé que tengo una edad, pero me siento bien, evidentemente nadie te regala venir a la selección y tienes que demostrar en el día a día de tu club que puedes estar aquí.

¿Es cierto que la decepción fue tan dura que no quiso ni ver por televisión los partidos de España en Tokio?

Sí, lo pase mal porque llegué a tener ansiedad por no poder estar ahí después de tantos años, la lesión en el último partido de preparación fue un palo. Los Juegos eran una meta muy importante, no te voy a decir que el punto final, pero era poder luchar por intentar ganar la medalla que me faltaba y que tanta ilusión me hacía. No poder me afectó mucho, la situación me creó ansiedad y renuncié a ver los partidos porque preferí no estar en el día a día de lo que estaba sucediendo en Tokio. Eso es pasado, por suerte ya he asumido aquella decepción, si no no hubiera sido sano.Si estoy aquí es porque quiero disfrutar y pensar en la meta de París.

Dinamarca aparece en los últimos campeonatos como bestia negra de España, ¿cómo se le puede ganar?

La clave pasa por hacer un partido completo, sin errores. Y aún así será difícil porque nos enfrentamos a una selección que está haciendo un gran campeonato y que no tiene solo uno o dos grandes jugadores, todos los son. Cualquiera de ellos puede amargarte la semifinal. Hay que afrontar el partido sin miedo, con muchas ganas y con confianza porque nosotros también sabemos hacer las cosas muy bien.

¿Cree que la marcha de jugadores y técnicos españoles al extranjero en los últimos años ha sido un paso decisivo para la evolución de la selección?

Es una buena pregunta porque es difícil valorar. Muchos grandes entrenadores y jugadores han acabado en grandes clubes del continente, y muchas selecciones están haciendo ahora lo que hacíamos nosotros hace años. En decir, eso nos dificulta en cierto modo porque se reducen las posibilidades de sorprender a otras selecciones, digamos que esa marcha ha facilitado el estudio de nuestro juego a los rivales. En ese sentido, quizá, ese éxodo no ha ayudado mucho, pero en otros aspectos sí. Salir al extranjero ha facilitado a los jugadores el aprendizaje de otros conceptos de este deporte. La duda es qué hubiera pasado si hubiera habido una Liga Asobal potente como hace años y unos clubes en los que nos hubiéramos podido quedar todos. Pero creo que, globalmente, esa marcha al extranjero ha enriquecido a nuestro balonmano.

¿Se ve entrenando cuando deje de jugar?

Tengo un año más de contrato con mi actual equipo, el Kadetten. Si las cosas van bien, como ahora, igual puedo alargar incluso un año o dos más, y a partir de ahí ya es aventurarse mucho porque con la edad que tengo no es fácil firmar ya contratos. Los clubes te miran ya de forma diferente, como un jugador mayor, y los contratos son cortos por el riesgo que supone firmar a jugadores ya de una cierta edad. Después de haber viajado por tantos países no tengo muchas ganas de seguir dando vueltas por el mundo y después de acabar en Suiza volveré a España, no sé si a jugar o ya no. Lo de entrenar es una puerta que dejo abierta, pero tampoco con la intención de ponerme a dar vueltas por Europa para buscarme la vida. A día de hoy, estoy cansado de dar vueltas y tengo ganas de volver a casa y estar con mi familia.