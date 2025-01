Ricky Martin celebra en Chiclana 'La copa de la vida'

La coincidencia del concierto de Ricky Martin en Concert Music Festival con la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra, obligó a la organización a tomar la decisión de retransmitir el encuentro por las pantallas gigantes del recinto y que el espectáculo musical comenzara tras el deportivo. Una decisión que fue todo un acierto, ya que la convocatoria fue un éxito. El público, mayoritariamente femenino, congregó a numeroso público con banderas, camisetas de la selección o prendas rojas desde poco antes del arranque del encuentro.

Noticia Relacionada Fotos: Así fue la actuación de Ricky Martin en Concert Music Festival, en Chiclana Concert Music El puertorriqueño caldeó aún más el ambiente festivo en el Poblado Sancti Petri con un público entregado después de ver ganar a España la Eurocopa 2024

Unos minutos de celebración y de «Campeones, campeones» mientras en el escenario se remataban preparativos para recibir al puertorriqueño. Poco tardó la audiencia en cambiar de registro y centrarse en el concierto. Primero hicieron aparición sus músicos y su espectacular cuerpo de baile que abrieron el show generando expectación hasta que apareció Ricky Martin con 'Pégate', abriendo con fuerza y poniendo a su público, con ganas de celebración tras la victoria, a bailar.

'María', uno de sus grandes éxitos, que el próximo año cumplirá 30 desde su publicación, fue otro de los grandes momentos. El artista realizó un repaso a su carrera musical y así lo dejó claro cuando se dirigió al público: «buenas noches. Ganó España. Enhorabuena. Vamos a celebrarlo con pasión y entrega. Voy a recordar mi historia». No faltó ninguno de sus grandes éxitos como 'Shake your bon bon', 'La Bomba' o 'She bangs'.

Imposible resistirse a los bailes de Ricky Martin que, después de su fuerte arranque, se centró en los temas lentos de su carrera. 'Disparo al corazón', 'Asignatura pendiente' y 'Tal vez' sonaron en este bloque tras lo cual, el cantante pidió permiso para continuar «en modo romántico un poco más». Con el beneplácito del público, siguieron sonando canciones lentas, aunque el momento álgido llegó con 'Te extraño, te olvido, te amo', otro de sus primeros grandes éxitos. 'Tu recuerdo', tema que salió a la luz interpretado junto a Mari de Chambao, fue la última de las canciones lentas del setlist.

Pero el huracán latino no había arrollado lo suficiente y aún faltaba la traca final. Espectacular derroche de energía y de sensualidad con 'La mordidita', 'Por arriba, por abajo', 'Vente pa'ca' o 'Livin la vida loca'. Y, cómo no podía ser de otra manera, en una noche en la que fútbol y música fueron protagonistas, cerró con 'La copa de la vida', que fue tema oficial para el Mundial de Francia en 1998. Envuelto en una bandera española, Ricky Martin regaló el último tema y celebró la cuarta Eurocopa de la selección con un público que vivió con pasión el partido y el concierto.