Las pérdidas más terribles del incendio de Universal

Las grabaciones de John Coltrane para Impulse Entre ellas está una grabación de marzo de 1963 en los legendarios estudios del ingeniero de sonido Rudy Van Gelder en Englewood, Nueva Jersey (considerados los «Abbey Road» del jazz) que permaneció inédita hasta hace poco tiempo. Publicada bajo el nombre de «Both directions at once-The lost álbum», incluye la inédita «Untitled Original 11386» , tocada en saxofón soprano, la primera versión de Coltrane de «Nature Boy», de Nat King Cole (de tres minutos y sin solos), «One Up, One Down», «Impressions» (en formato de trío, sin piano), y «Vilia» de la opereta de Franz Lehár, «The Merry Widow». Según el especialista José María Peñalver Vilar, de la Universidad Jaume I de Castellón, el reciente hallazgo de una copia podría considerarse «un hito en la recuperación del patrimonio histórico de la humanidad».

El «Rock Around The Clock» de Bill Halley «¿Que cuándo nació el rock'n'roll para mí? Después de haber visto Rock ‘Around the Clock’ con Bill Halley, ya nada volvió a ser lo mismo». Así describió el legendario guitarrista de The Who, Pete Townshend, la enorme influencia de esta grabación que también fue pasto de las llamas. La primera versión del tema es del grupo italo-estadounidense Sonny Dae and His Knights (fue compuesta por Max C. Freedman y James E. Myers en 1952), pero la más famosa es la realizada por Bill Haley y sus Cometas el 14 de abril de 1954.

Las primeras cintas de Aretha Franklin No se sabe exactamente cuáles son, pero se especula con que en el incendio podrían haber ardido las grabaciones que la Reina del Soul hizo siendo aún casi una niña, entre 1956 y 1959, como «Never Grow Old» o «Precious Lord». Quizá también se hayan perdido otras posteriores, como «Today I Sing the Blues» o «Are You Sure» (1961).

El «Louie Louie» de The Kingsmen Escrito por Richard Berry en 1955, es uno de los clásicos del rock'n'roll más versionados de la historia. Pero sin duda la interpretación más famosa es la de The Kingsmen, que fueron quienes la popularizaron en todo el mundo en 1963.

«At Last» de Etta James Compuesta por escrita por Mack Gordon y Harry Warren, esta canción de 1941 se hizo conocida por la abrasadora versión de la mítica cantante de rythm'n'blues Etta James, acompañada por la orquesta de Glenn Miller. También la grabaron Miles Davis, Chet Baker, Stevie Wonder, Nat King Cole...

Las grabaciones de Chuck Berry para Chess Records Aquí estamos hablando de un drama de dimensiones siderales para la historiografía del rock'n'roll. En el incendio se perdieron algunas de las grabaciones más importantes que hizo uno de los padres del género: las realizadas para la compañía Chess Records entre 1960 y 1966. Acompañado del pianista Johnnie Johnson, Willie Dixon al bajo y Fred Below a la batería, Berry registró temas como «My Ding-A-Ling», «Sweet Sixten» o «You never can tell».

La discografía de Buddy Holly El caso de Buddy Holly & The Crickets es especialmente sangrante, ya que al parecer se quemó la mayoría de sus masters originales. Así, no quedaría nada de los míticos «The "Chirping" Crickets» (1957), «Buddy Holly» (1958) y «That'll Be the Day» (1958). Peggy Sue se quemó.

El «Nevermind» de Nirvana Tal como acaba de confirmar, Krist Novoselic, el archipopular «Nevermind» de Nirvana es otra de las víctimas de este terrible incendio. Uno de los últimos grandes discos de la historia del rock «ha desaparecido para siempre», se ha lamentado el bajista del grupo en Tiwtter.

R.E.M. un desastre todavía por valorar Se sabe que varias grabaciones del grupo R.E.M. también sucumbieron a las llamas en el incendio de 2008, pero no excatamente cuáles. Ante el pavor de sus fans, el propio grupo ha reaccionado asegurando que están «tratando de obtener buena información para averiguar qué sucedió y cual ha sido el efecto en la música de la banda. Vamos a detallar más a medida que sepamos que y cómo».