CONCERT MUSIC «Cuando un artista es único no existe competencia» Javier Labandón, 'El Arrebato', desplegará este jueves un abanico de éxitos de ayer y de hoy en el escenario del poblado de Sancti Petri

Ana Cristina Ruiz Actualizado: 17/07/2019 21:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Arrebato regresa pisando fuerte. Aunque el artista lleva más de 20 años dedicándose a la música confiesa que no ha perdido «la esencia arrebatera» que le hace único y continúa cosechando éxitos, como su último single ‘En el último minuto’ y ‘Abrazos’, el nuevo disco que saldrá a la luz el 20 de septiembre. Con este buen sabor de boca, el artista vuelve a subirse por segundo verano consecutivo al escenario del Concert Music Festival este jueves a las 22.30 horas y lo hará con sus temas más pegadizos y actuales de su carrera.

Regresa a Chiclana por segundo verano consecutivo, ¿qué nos ofrecerá este jueves en el Concert Music?

Veremos al Arrebato en estado puro. Será un concierto muy divertido, alegre, con mucha energía y en algunos momentos, también emocionante. Habrá una novedad y es que presentamos el nuevo single que se llama ‘En el último minuto’. Ha salido al mercado hace un par de semanas y está gustando mucho. Por supuesto, también haremos un recorrido por toda nuestra trayectoria musical y la gente lo disfrutará mucho.

¿Qué significa para usted que vuelvan a confiar en su música un año más?

Que vuelvan a confiar en tí y que repitas en un festival de tanto prestigio como es el Concert Music Festival, al que vienen artistas internacionales, es mucho orgullo. También es una responsabilidad porque hay que estar a la altura de esa confianza, así que tenemos que dar un concierto donde devolverles esa confianza.

Estrena nuevo single, ‘En el último minuto’, una canción muy pegadiza como los temas a los que nos tiene acostumbrados ¿cómo está siendo ese reencuentro con su público?

La gente tenía ganas de una canción muy ‘Arrebato’. Por mucho que pasen los años y por mucho tiempo que lleve en esto, siempre me pongo nervioso y tengo la preocupación de a ver cómo lo recibe la gente. La verdad que ha desbordado todos los planes y las expectativas que teníamos. Se ha fusionado muy bien, está sonando en todos los sitios y estoy muy contento. Hacía tiempo que no sacábamos nada nuevo y ha sido como una ola fresquita que te da energía y te hace salir con mucha ilusión en los conciertos.

Además, lo ha hecho sin perder su esencia Arrebato…

Si escuchas el disco ‘Poquito a poco’ te das cuenta que aquel álbum era digital, era una rumba pop electrónica. Lo que pasa que a día de hoy todo el mundo lo confunde con reguetón pero la rumba es anterior a esto. El single es parecido a mis inicios pero más actualizado al día de hoy, con los años uno cambia y evoluciona. Hemos sido atrevidos.

Con la competencia que existe, ¿cómo se las apaña un músico para seguir sumando seguidores?

Siendo honestos y verdaderos. El alma que tenemos los músicos, los cantantes y las personas es ser uno mismo; ser sincero. Contra una verdad no puedes competir porque solo hay una, entonces cuando hay un artista único no existe competencia, es muy complicado que haya. La gente no perdonaría que no fueras tú mismo.

Todo lo que toca lo convierte en un hit, recuerdo los éxitos de ‘Un hombre que te quiera’, ‘Poquito a poco’ o ‘A mí na ma’ ¿cuál es el ingrediente especial de su receta?

Como dije antes, siendo sincero, honesto y verdadero. La gente ahí se identifica contigo porque en el fondo creo que nuestros corazones son parecidos y nos identificamos rápido. Mientras que siga siendo yo mismo la gente conectará conmigo. Me encanta la complicidad que tengo con la gente, es como si fuéramos una familia; un amigo al que miras y ya sabes lo que piensa. A mi esto me ocurre a lo grande. Estoy en el escenario, hago un gesto y parece que me entienden. El público forma parte de mi vida y me hace sentirme muy arropado pero también responsable de estar a la altura de devolverle todo esto de alguna manera.

‘Músico de guardia’ le ha dado muchas alegrías en estos últimos años, ¿está preparando nuevo disco?

El single es un adelanto del disco que estrenamos el 20 de septiembre. Se va a llamar ‘Abrazos’ y es muy especial porque de alguna manera vamos a hacer un recorrido de los 20 años que llevo en la música. Habrá temas inéditos pero también un recopilatorio con algunos compañeros y grandes artistas. A los arrebateros les va a gustar mucho, a ver si conquistamos a alguno más (risas).

¿Cómo ha sido el proceso de creación del disco?

Ha sido muy bonito pero a la vez intenso y estresante. He seguido la rutina de siempre, buscar un sonido nuevo. Lo más complicado ha sido ponerse de acuerdo con los compañeros, porque es difícil cuadrar la agenda y también porque he tenido que viajar fuera a grabar en estudios que no conocía. Pero ahora que ya ha pasado todo lo veo muy bonito porque han sido experiencias increíbles. Lo que importa es el resultado y estoy muy entusiasmado con el disco, creo que es para coleccionarlo. Tengo mariposas en el estómago porque la gente espera lo mejor de mí y hasta que no esté el resultado no sabré si lo he conseguido o no.

¿Podrá adelantarnos quién se encuentra en las colaboraciones?

No sé si me van a reñir (risas). Lo único que puedo decir es que son artistas de primer nivel en España, de los que escuchamos normalmente en la radio y que están pegando fuerte. Son amigos míos, hay mucha complicidad con ellos y hemos compartido temas.