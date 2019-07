CONCERT MUSIC La noche más «arrebatadora» de Sancti Petri El Arrebato inundó de alegría, positividad y mucho baile el escenario Lenovo del Concert Music Festival

La rumba más pop llegó al Concert Music Festival de la mano de Javier Labandón. El Arrebato sabe conquistar a su público, son 20 años los que lleva en la música y eso se nota a la hora de conectar con sus seguidores más fieles. Su arte y carisma en el escenario brindaban al público una complicidad mutua con el artista; consiguiendo que la noche fuera aún más mágica.

Hubo tiempo para todo. Baile, risas, poesía y un poquito de romanticismo que su público le agradecía en cada canción. Con 'Quiero remar contigo en mi barquita' apareció en el escenario avisando que «nadie nunca pare a los piratas». Con su melena rizada al viento y «estrenando camisa», El Arrebato cautivó desde un primer momento al público. Entre el público, se encontraba también su familia, y es que El Arrebato nunca viene solo. La de anoche fue «una noche con arte», de eso no cabía duda, ya que el público llegado de cualquier rincón de España le acompañaba a las plamas y bailaba con su rumba.

El artista, visiblemente contento y entregado a la noche, confesó que venía «con una ilusión tremenda, con unas mariposas en el estómago, por estar en el mejor festival de España». Con 'La música de tus tacones', El Arrebato fue haciendo un recorrido a través de los éxitos que han marcado su carrera artística. Sin embargo, también aprovechó para tocar por primera vez en directo su nuevo single, 'En el último minuto', como adelanto del nuevo disco que saldrá a la venta el 20 de septiembre bajo el título de 'Abrazos'. El tema, que recuerda a sus inicios más electrónicos, puso a bailar a todos los allí presentes; la gran mayoría ya se sabían la letra completa de la canción y vociferaban sus letras acompañándolo al cante y al baile. Su nuevo single tuvo tan buena acogida entre el público que el artista se lanzó a cantarlo por segunda vez en la noche.

'Cuando quieras quiero' la interpretó con la jerezana, Alicia Jiménez, una de las vocalistas que le acompañaban en el coro. No solo se animó a cantar con ella, aprovechó también para compartir escenario con su hijo, 'Sergio Labandón y su bandón', quien está siguiendo los pasos de su padre en la música junto a su banda.

El Arrebato se sentía como en casa. La fiesta fue animándose a medida que avanzaba la noche y el artista que «venía to revolucionao y con ganas de fiesta» interpretó 'Lady Luna', uno de sus éxitos del disco 'Lo que el viento me dejó'. Con esta canción, El Arrebato regresó a sus orígenes y lanzó un popurrí de los éxitos más queridos del artista. 'Poquito a poco', 'Dame cariño niña' y 'Un hombre que te quiera', envolvió al público en la magia que desprende el artista cada vez que se sube a un escenario. No quería irse, el público le había robado el corazón y antes de marcharse quiso hacerlo por la puerta grande. El Arrebato se despidió interpretando el himno del Sevilla recordando y homenajeando a Antonio Puerta y José Antonio Reyes.