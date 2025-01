La versión más lúdica y colorista de Luis Gordillo llega a Espacio Santa Clara con 'Manicromático'

Espacio Santa Clara ha inaugurado este viernes la exposición 'Manicromático. Transformaciones de color en la obra de Luis Gordillo' , que se podrá ver hasta el próximo 28 de febrero. Se trata de una veintena de series realizadas por el pintor sevillano entre finales de los años setenta y la época actual en las que, sobre todo, investiga con el color como base de experimentación . La muestra ha sido organizada conjuntamente con el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS).

En la presentación, el comisario de la muestra, Luis Rodríguez Montiel , ha recordado que esta surge gracias a un convenio que tienen la Fundación Luis Gordillo y el Ayuntamiento de Sevilla. «Era muy difícil organizar una exposición original de Luis que no se hubiera hecho ya antes y tampoco queríamos hacerlo sufrir después de todo lo que ha pasado durante la pandemia». Asimismo, ha comentado que el «alma de la muestra es Pilar Linares» , presidenta de la fundación del artista.

«El color de Luis Gordillo -ha proseguido- nunca había sido la base de una exposición. Pilar le dijo a Luis que pensara en un título y él propuso el de 'Monocromático', lo que significa que para Gordillo el color es la parte más juguetona y el elemento estructurador . La muestra recoge cuadros realizados desde los años setenta y en estas obras vemos cómo ha evolucionado el color desde la imprenta al ordenador ».

Según este experto en arte, la exposición «tiene que ver con la música, la poesía y otros temas» , a lo que ha añadido que «de algo tan simple como un libro de colores que todos teníamos en casa porque nos lo habían traído los Reyes Magos, Luis ha hecho una obra de arte. Luis Gordillo es un matemático y juega con las variaciones y las permutaciones ».

A continuación, ha tomado la palabra el propio artista sevillano, que ha recordado las otras dos exposiciones que ha hecho conjuntamente con el Ayuntamiento en la sala Luis Gordillo de Espacio Santa Clara. La primera fue una muestra sobre su obra gráfica y la segunda, otra que llevaba por título 'Tríplex' y en la que también participaban los artistas Rubén Guerrero y Miki Leal .

De la imprenta a la revolución digital

Asegura Gordillo que «ahora es cuando empiezo a reconocer mi obra y digo: 'Este cuadro mío está muy bien'. Es como si se despertara el cuadro y me contara sus virtudes». A partir de ahí ha contado la génesis de algunas obras, como 'Desarrollo del color de la imagen de Peter Sellers' (1978), realizado con pruebas de imprenta en offset. «Saqué la serie de Peter Sellers y he jugado con ella». «La obra gráfica la hacía en técnicas muy distintas. Cuando terminaba una serie usaba las planchas y jugaba con el azar , que es un arma importantísima en la pintura y en el arte ». «Cuando llegó lo digital fue como la Feria de Sevilla, pues se pueden hacer reproducciones infinitas y aparecen unos colores que no habían existido antes».

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz , le ha dicho al artista sevillano que «estamos encantados de poder estrechar el compromiso y las relaciones entre el Ayuntamiento y tu obra. Pilar me comentó una vez: 'A Luis se le cambia la cara cuando viene a Sevilla' y que Luis necesitaba a Sevilla. Y yo digo que Sevilla necesita a Luis ». Igualmente, el regidor ha deseado »que este compromiso con tu ciudad siga creciendo, Luis«, además de definir a este creador como una «figura inagotable, porque su obra nunca se acaba» .