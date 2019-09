María José Moreno: «Creo que Plácido es inocente» La soprano española de carrera internacional ensaya en Valencia

La soprano española de carrera internacional María José Moreno, que está ahora ensayando en Valencia «Las Bodas de Fígaro», ha respondido en defensa de Plácido Domingo a las preguntas de ABC: «No hemos trabajado nunca juntos, me ha venido a saludar a camerino y a escena en una ocasión. Mi experiencia ha ido la de un señor muy educado, muy amable, y es lo que dice todo el mundo».

Sobre los casos que ha publicado la prensa afirma: «Mi opinión es que dudo mucho que haya forzado o violado a nadie, me cuesta creer eso. Creo que es inocente, muy sinceramente. En esta profesión, que viajamos mucho y estamos a menudo fuera de casa, es muy fácil tener relaciones con gente, es normal, pero siempre depende de que uno quiera o no. Se puede aceptar o no. Nos ha pasado a todos. Pero eso no es acoso. Habrá casos en que sí. Me cuesta mucho pensar que este señor haya violado a nadie. Si alguien se fue con este señor es porque querría».

La soprano también reflexiona sobre las consecuencias de estas acusaciones mayoritariamente anónimas, expresadas décadas despues de los presuntos hecho: «Lo que me sorprende es que sale cualquier noticia y ya consideramos que es culpable antes de que haya pruebas o un juicio, ya sea el caso de Plácido o el de otra persona. Eso no está bien. Si las denunciantes tienen pruebas y pueden demostrar el acoso, que lo hagan. Conociendo este mundillo, me cuesta creer que haya acosado a nadie. Seguro que Plácido tenía mucha gente detrás de él y no necesitaba ir detrás de nadie. O igual alguien pensó que yendo tras Plácido su carrera podría prosperar. Es posible. En este mundillo nunca se sabe. Pero de ahí a forzar a alguien, no lo creo. Una de las denunciantes decía que "no se podía decir no a Dios", y no es así, se le puede decir que no a cualquiera».