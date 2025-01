COAC 2025: Así ha sido la sexta sesión de preliminares del Carnaval de Cádiz

Hoy, martes 28 de enero, se disputa la sexta sesión de preliminares del COAC 2025. Seis agrupaciones suben a las tablas del Gran Teatro Falla a partir de las 20:00 horas para ofrecer sus distintos repertorios e intentar convencer al jurado y conseguir acceder a la ronda de cuartos. Sigue todas las actuaciones, noticias y última hora de todo lo que ocurra a través del directo de LA VOZ de Cádiz.

Agrupación que viene de El Puerto, cuna de muchas de las mejores comparsas de la historia, de la peña de Los Majaras. No obstante, con un estilo bien diferente, el de Miguel Ángel Zampara y David Gamaza

Viene ahora la chirigota 'Voces esmayadas': El autor es Víctor Jurado 'Vitote', que en los últimos cursos ha dado mucho que hablar con 'Los bipolares' y 'Carnaval, me cago en tus muertos'. En esta ocasión el grupo es nuevo y la música corre a cargo de Juan Manuel Beardo Pozo.