La comparsa 'L@s artistas' hace historia en el COAC antes de pisar las tablas del Falla

Antes de pisar este martes las tablas del Falla, la agrupación mixta 'L@s artistas' ya había hecho historia en el Carnaval de Cádiz, al ser la primera comparsa procedente de Castilla-La Mancha -en concreto, de Puertollano (Ciudad Real)- que participa en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz. No obstante, su autor, director y representante legal, Carlos Sendarrubias, no se conforma con ese 'título', sino que aspira a regresar más veces al teatro principal de la ciudad, «haciendo siempre un papel digno y ganándonos el respeto de los gaditanos».

Y es que las y los componentes de esta formación -conocida como 'La Victoria'- se reconocen unos enamorados del Carnaval de Cádiz. Una pasión que los ha traído esta noche al Falla, pero que vienen cultivando desde hace casi una década, pues fue en 2016 cuando empezaron a ponerle voz a coplas gaditanas. «Decidimos cantar coplas del Carnaval de Cádiz que tanto nos enamora e hicimos una antología. Surgió después una batalla de coplas entre dos grupos, uno de mujeres y otro de hombres, y vimos que entre ambas formaciones podíamos hacer un buen grupito, y así hicimos. Y en 2017 sacamos nuestra primera comparsa con letra y música propias, formada principalmente por mujeres. Después nos han seguido cinco comparsas más en Castilla-La Mancha... Y hace dos años -prosigue- nos estrenamos en el Concurso de Carnaval de Jaén y pasamos a la Final, pero no pudimos asistir porque teníamos ya contratos para ese día en Ciudad Real, pero el año pasado pudimos quitarnos la espinita y volvimos a concursar, ganando el primer premio en la final con nuestra comparsa 'Eterno febrero'», resume Sendarrubias con tono alegre.

Un tono que se vuelve serio al hablar del Concurso de Coplas de Carnaval por antonomasia, porque considera que no debe cerrarse exclusivamente a la gente de Cádiz, pero eso sí, «no vale venir por venir, para tocar las cortinas, como yo digo, sino que hay que venir con un repertorio trabajado». «Yo entiendo que la gente de Cádiz diga que no todo el mundo tiene cabida en el Falla. Por eso nuestro objetivo ha sido en todo momento hacer un buen papel hoy en el Teatro, pero no para callar bocas, sino desde el respeto y desde la admiración».

Hablando de admiración, son varios los autores del Carnaval gaditano por los que Sendarrubias siente especial predilección, e incluso reconoce que son su fuente de inspiración. El primero de su lista es, sin duda, Antonio Martínez Ares, a los que añade los nombres de Jesús Bienvenido, los Carapapa, Juan Carlos Aragón y Miguel Ángel García Argüez 'El Chapa'. Sin olvidar autores de otras modalidades, como Luis Rivero, Julio Pardo y José Luis García Cossío 'Selu'. «Hay que beber de cada una de las mejores fuentes...», comparte sonriendo.

Tras el pase de hoy, la formación espera regresar al Falla y poder volver representar sobre las tablas a esos artistas carnavaleros representados con una alegoría circense, «porque realmente nos sentimos artistas por Carnaval sobre un escenario, y justamente hemos querido representar, con un toque de fantasía, el circo que se lía para poder salir en Carnaval ensayando desde septiembre cinco días a la semana».

A las y los integrantes de esta comparsa de Puertollano les encantaría poder disfrutar del Carnaval de Cádiz que se vivirá en la calle al término del COAC, pero por temas laborales les resulta imposible. «Por haber venido hoy a cantar son ya dos días libres que nos tenemos que pedir en nuestros respectivos trabajos, pues nos quedamos a dormir esta noche...». «Ojalá algún año podamos cantar en las calle de Cádiz durante la semana de Carnaval», se despide el director de esta comparsa manchega que ya ha hecho historia en el Carnaval gaditano.