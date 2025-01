La chirigota del pregonero: «Hemos trabajado para que no sea lo que Dios quiera en el Concurso»

'Que sea lo que Dios quiera' es el nombre con el que la chirigota roteña de Antoñito Molina, el pregonero del Carnaval de Cádiz 2025, ha desembarcado este año en el Gran Teatro Falla. Nombre asociado al tipo pero no al ánimo con el que han defendido este martes su repertorio, pues como apunta su autor de letras, Iván Herrera Lobato -junto a Antonio Rodríguez Medina-, «hemos trabajado para que no sea lo que Dios quiera en el Concurso».

Un trabajo que en esta ocasión se ha «complicado» y se ha tornado «más intenso» que con las otras cinco agrupaciones anteriores que ha rubricado el letrista y que han concursado en el Falla. La culpa, del pregonero. Así lo explica Herrera Lobato: «Antoñito ha estado muy centrado en su carrera musical y en su pregón, que lo está escribiendo él solo. Yo me he volcado más en la chirigota, y cuando ha llegado de su vida ajetreada ha puesto el punto sobre las íes a la agrupación, ha compuesto y descompuesto... En definitiva, ha venido para destrozarme y mejorar la chirigota«, comparte riendo.

Al hilo, el autor de letras apunta que siempre cuenta con el artista para hacer la chirigota. «Yo la escribo y él le da la forma, pero al no estar en Rota nos hemos hartado estos meses de llamadas y videollamadas... Lo que sí es verdad es que cuando hemos podido vernos se han alineado los astros«, sonríe el chirigotero, que también destaca el trabajo de los otros dos autores de la música: José María Barranco 'El lacio' (pasodoble) y Antonio Rodríguez Medina.

El pasado año debutaron en las semifinales con 'El niño de Isabelita 2', además de provocar un auténtico revuelo en el Concurso con su tipo de Francisco Rivera 'Paquirrín' y el cameo de éste sobre las tablas del Falla. «Este año vamos de curas, así que no hay cameo porque tendríamos que tirar del Obispo o del propio Papa y no creo que estén por la labor...», lanza con arte.

La agrupación sí que está por la labor de alcanzar de nuevo las semifinales en esta nueva edición del certamen carnavalesco. «Ojalá volver a repetir esa sensación de llegar a esa fase, ojalá. La ilusión la tenemos, pero es verdad que es algo que no depende sólo de nosotros, sino del nivel de las demás chirigotas y de que la idea cuaje«. No obstante, insiste Iván: «Hemos trabajado para que no sea lo que Dios quiera, no nos hemos encomendado al azar».

No lo han hecho ni con el repertorio ni con su puesta en escena, por eso el autor aprovecha la ocasión para agradecer a los artesanos que se han volcado con su proyecto chirigotero: «Le quiero dar las gracias a Mariño, a Maura Revuelta, a nuestra costurera Ani y a Queco Trinidad».

Y se despide acordándose también de sus compañeros de agrupación, «mis amigos», puntualiza. Porque «seguir cantando con ellos en el Falla» es «mi máxima pretensión» en el Concurso de coplas.