Del Cerro Grande a Conan: «La solución para no pitar penalti es que no salgas»

La actuación del colegiado Del Cerro Grande, junto al videoarbitraje del VAR, en el Mallorca - Cádiz sigue dando que hablar. Y no es para menos, ya que los dos penaltis señalados en contra del equipo entrenado por Sergio han provocado la reacción del cadismo (también del club gaditano en una nueva carta de reclamación a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol -RFEF-) e incluso se ve con incredulidad más allá de La Tacita de Plata.

Si discutido fue el penalti de Iván Alejo sobre el excadista Brian Oliván, incomprensible fue la decisión tomada cuando Conan se hizo con un balón aéreo saltando con una rodilla elevada, tal y como suele ser habitual en los cancerberos.

Esta última jugada ha centrado el interés informativo y se ha convertido en una de las noticias balompédicas del fin de semana. La moviola no la ha pasado por alto.

Buena prueba de ello es que en 'Directo Gol' no dudaron en mostrar su incredulidad por la decisión tomada por el árbitro Del Cerro Grande. '¿Es justo el segundo penalti contra el Cádiz CF?' rotulaba el programa.

Y fue ahí cuando emitieron unas declaraciones de Conan Ledesma en las que apuntaba el gaurdameta argentino: «El árbitro Del Cerro me dice que la solución para no pitar penalti es que no salga».

El arquero contestaba: «Su respuesta fue ilógica y yo le respondía si él me iba a decir lo que tenía que hacer».

Incredulidad

Por una parte lo hizo el exguardameta Esteban, quien durante tantas temporadas ha defendido las porterías de Real Oviedo, Almería, Sevilla, Celta o Atlético. «El VAR ha premiado a la mentira y al engaño. Me parece una jugada insólita», señalaba el asturiano.

«Este partido te manda al descenso. Ninguno de los dos es penalti, pero el segundo es un escándalo. E incluso el colegiado puede pitar uno a favor de Iza al final. Para mí el Cádiz CF tiene muchos motivos para quejarse». Era la reacción del exdelantero Julio Salinas, también comentarista en el mismo programa de TV.

Y apostillaba el que fuese delantero de Athletic, Barça, Atlético, Deportivo, Sporting, Yokohama Marinos, Alavés y la selección española, entre otros: «Este partido ha sido con la canción de Raphael: un escándalo. Si esto le pasa al Madrid o al Barça... ¡la que se hubiera armado!».

Ninguno es 'sospechoso' de ser un reconocido cadista. De hecho, Esteban era el portero con el que el Real Oviedo ascendió a Segunda en Cádiz hace ya más d eun lustro.