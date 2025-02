Pellegrino: «Lo importante ahora es defender el prestigio del equipo»

Con cara de descenso, o no. El rostro de Mauricio Pellegrino no varía un ápice ya sea con victoria, empate o derrota, por lo que su imagen tras un empate con claro sabor a descenso no era sinónimo de prácticamente nada, como el propio juego de su equipo.

Porque Pellegrino, una vez más, lamentó errores. El de Fali en el gol de Muriqi propipciando lo primoridal que debía evitar el Cádiz ante el Mallorca, que el cuadro de Aguirre se adelantara en el marcador. Si a este cuadro cadista le cuesta hacer ocasiones y goles, peor es aún el asunto cuando semana tras semana los sigue concendiendo en su área.

De ahí que el entrenador argentino del Cádiz reconociera su decepción, sobre todo con el juego de su equipo. «Estamos decepcionados con el resultado final y porque en la primera parte no estuvimos concentrados en el juego. Nos olvidamos de jugar mejor que el contrario y además cometemos el error en el primer centro. Entramos en el juego del rival, nos ha desesperado. Nos hemos calmado en el descanso, hemos tenido el empate en la segunda parte, luego hemos tenido ocasiones, el rival también ante un equipo que defiende muy bien. No hemos tenido frescura, un poco en la segunda parte, pero no se ha visto frescura del equipo en la segunda mitad«.

Para Pellegrino a su equipo le faltó mucho más arriba. «Hemos tenido empuje pero no frescura para generar jugadas. Roger ha tenido una al final pero nos ha faltado más fútbol para hacer algo más. Hemos empujado pero nos ha faltado más calidad para generar peligro ante un rival que defiende bien».

El entrenador planteó ante el Mallorca un cambio de sistema con tres centrales, algo que no le salió bien en absoluto. «Con el planteamiento buscaba generar más arriba, defender mejor el juego directo pero en la primera jugada nos han marcado por un error nuestro. Lo hemos intentado pensando en lo mejor. En la segunda parte hemos tenido más calma para jugar a la pelota y lo hemos conseguido por momentos».

Y la madre del cordero, lo que le puede quedar al Cádiz en caso de salvarse, algo que prácticamente se ha convertido ya, si no lo era antes, en un milagro. Pellegrino reconoce que su equipo irá a por todas al Bernabéu, aunque bien podría haber ido a por todas hace un mes. «Las opciones del equipo van a aumentar si somos capaces de sumar tres puntos. Vamos a ir a por todas al siguiente partido, si lo conseguimos tendremos vida para los últimos partidos. La situación es difícil desde hace mucho tiempo, ahora vemos la consecuencia de algo que viene pasando durante toda la temporada. Lo más importante ahora es defender el prestigio del equipo, luchar hasta el final y pensar en el siguiente partido. Tenemos que centrarnos en hacer lo máximo que podamos hacer«, concluía el técnico argentino.

