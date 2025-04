Juan Cala agradece las «disculpas» de la concejal del Ayuntamiento de Cádiz

«Rectificar es de sabios querida Rocío. Espero que todo el mundo que me haya juzgado sin pruebas siga tus pasos. Gracias por tu llamada. Mi familia se lo merecía. A partir de ahora a defender nuestro Cádiz CF» , así reaccionaba Juan Cala, a la rectificación de la concejala del Ayuntamiento de Cádiz, Rocío Sáez. La edil mantenía hasta el pasado viernes su postura, la misma que veía una muestra clara de racismo durante el partido Cádiz - Valencia, tras hacerse pública la acusación de Diakhaby hacia el jugador cadista, sin prueba alguna más que la palabra del valencianista.

Y es que posicionarse, en caliente en las redes, de una manera tan rotunda, puede tener estas consecuencias. La concejala de Medio Ambiente y Particicipación Ciudadana de Cádiz y Secretaria local del PCE, se refería a la acción de la polémica hace siete días con rotundidad. « Lo siento, pero dudo que Diakhaby se vaya del campo por gusto. Seguramente y por desgracia sea cierto el insulto racista. Cala debería ser valiente, arrepentirse e irse él. Ahora mismo me avergüenza profudamente que vista mis colores» . Incluso aconsejaba a Cervera que sacara al lebrijano del campo: «A Cervera no le debería hacer falta ninguna certeza para retirar a Cala del campo YA ».

La polémica entre Cala y Diakhaby aumentó su repercusión a medida que pasaba la semana. Parte de la esfera política condenaba en las redes al jugador amarillo. Aunque a nivel local, Rocío Sáez había sido la más rotunda a la hora de posicionarse. El propio alcalde, Kichi pasaba de perfil sobre este asunto e incluso se alineaba con la línea tomada por el club en esta polémica, cuando publicó su mensaje de condena al racismo .

Con el paso de los días, y tras conocerse que el informe pericial encargado por LaLiga no veía indicios de insulto racista de Cala sobre Diakhaby, la posición de la edil ha dejado de ser tan rotunda, hasta terminar por pedir disculpas al jugador del Cádiz CF este sábado. «Acabo de hablar con Juan Cala. Y soy muy clara, no me ha podido dar mejor sensación. Me alegro mucho de haberlo hecho . Una conversación sincera, interesante y llena de empatía. Y sí, le he pedido disculpas por el daño que le haya podido ocasionar a él y a su gente. Gracias» , publicaba Rocío Sáez, tras dialogar con el cadista.

Acabo de hablar con @JuanCala_16

Y soy muy clara, no me ha podido dar mejor sensación. Me alegro mucho de haberlo hecho. Una conversación sincera, interesante y llena de empatía. Y sí, le he pedido disculpas por el daño que le haya podido ocasionar a él y a su gente. Gracias — Rocío Gades 🔻✊♀ (@rociosaezg) April 10, 2021

El lebrijano agradecía el gesto, que le honra, e instaba a todo aquel que le había acusado sin pruebas a hacer lo propio . Y es que, una vez reconocida la falta de pruebas, Juan Cala tiene derecho a que se restaure su honor . Algunos más deberían seguir camino tomado por la edil gaditana en este asunto.

Rectificar es de sabios querida Rocio, espero que todo el mundo que me ha juzgado sin pruebas siga tus pasos. Gracias por tu llamada, mi familia se lo merecía. A partir de ahora a defender nuestro @Cadiz_CF https://t.co/tm0GuWbB9l — Juan Torres Ruiz (@JuanCala_16) April 10, 2021