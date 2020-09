Directo Huesca - Cádiz CF

Rubén López Cádiz Actualizado: 20/09/2020 16:45h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Actualizar

El Cádiz CF busca sus primeros puntos en Huesca. Un duelo de recién ascendidos para medir el nivel de un equipo amarillo que tras la primera jornada aún no sabe lo es que tener puntos en su casillero. Los amarillos quieren ganar ante rival que sumó un empate en la primera jornada en Villarreal.

16.45 DESCANSO. Huesca 0-1 Cádiz16.45 Parece que Jonsson no está bien físicamente Noticias relacionadas Huesca-Cádiz CF (Previa) La mejor medicina son los puntos

Alineación del Huesca - Cádiz CF 16.41 Minuto 4116.40 Despeja la defensa16.39 Córner a favor del Huesca

16.38 Aprieta ahora el Huesca16.33 Balón alto, saque de puerta16.32 Córner a favor del Huesca16.32 Minuto 32: 0-116.29 Falta en tres cuartos a favor del Huesca

16.28 Tarjeta a Juan Cala16.27 Bien el Cádiz que no pasa apuros16.24 Minuto 24, 0-116.22 Cabezazo de Rafa Mir que se va alto16.20 Buen ataque del Huesca que despeja José Mari

16.19 Más cómodo el Cádiz que está encontrando espacios16.16 Amarilla al local Jorge Pulido16.14 El 10 de abril de 2016 fue la última vez que Negredo marcó en Liga en un Valencia - Sevilla16.13 Minuto 13: 0-116.13 Aprovechó Negredo el fallo de Andrés Fernández para poner por delante al Cádiz

16.11 Centro de Alex, mal rechace del portero y Negredo en boca de gol pone el primero!!! GOL DEL CÁDIZ, GOL DE NEGREDO16.10 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DE NEGREDO!!!!!!16.10 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL16.09 El dominio es total del Huesca pero sin daño alguno, el Cádiz intenta robar16.06 Centro de Iza que atrapa el portero

16.05 Minuto 5: 0-0. Con la pelota el Huesca que toca y toca16.04 Pase en largo de Iza al que no llega Salvi16.02 Con la pelota el Huesca, presiona arriba el Cádiz16.00 Comienza el partido en Huesca!!!!15.55 Los dos equipos saltan al terreno de juego

15.52 Once del Huesca. Andrés Fernández, Maffeo, Pulido, Siovas, Javi Galán, Eugeni, Mosquera, Juan Carlos, Okazaki, Ferreiro y Rafa Mir15.51 Banquillo del Cádiz: Juan Flere, David Gil, Akapo, Baró, Saturday, Fali, Bodiger, Augusto, Alejo, Perea, Choco y Malbasic15.49 Once del Cádiz. Cifuentes, Espino, Mauro, Cala, Iza, José Mari, Jonsson, Salvi, Pombo, Alex y Negredo15.49 Once del Cádiz, debuta Cifuentes en La Liga con 41 años. Cifuentes, Jonsson y Alex, las novedades en el once15.49 Buenas tardes cadistas!!! Comenzamos ya con el Huesca vs Cádiz, saludos de Rubén López