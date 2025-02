Previa Cádiz CF: Pues ya sí que te toca a ti

Ni resultados en otros campos, ni tropiezos de rivales directos; esta vez al Cádiz no le queda otra que ganar sí o sí al Mallorca para mantener un poco las pocas opciones de permanencia que en estos momentos tiene. Ya está bien.

Es cierto que las dos últimas derrotas (ante el Barcelona en Carranza y el Girona en Gerona) podrían contemplarse incluso en los pronósticos de los más optimistas, pero esta que viene ante el Mallorca no puede darse ni en los cálculos de los más agoreros. Porque de ser finalista de Copa, el cuadro que dirige el vasco Aguirre ha pasado a convertirse tras sus tres últimas derrotas ligueras en rival directo y casi que único -con permiso del Celta- de un Cádiz que sigue manteniendo la llama de la esperanza después de la victoria del pasado lunes del Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

Pero ya está bien. Ya está bien de ver a otros campos, ya está bien de perder y maldecir al Betis porque pierde en Vallecas o anteriormente al Sevilla por perder en su casa ante el Celta. Ya está bien de jugar o de mirar a otros campos, entre otras cosas, porque salvarse así sería hasta cierto punto deseable pero no justo. ¿Que por qué no sería justo? Pues muy fácil. Porque en este fútbol, como en todos, las últimas jornadas suelen ser muy relativas al jugar en muchos casos ante rivales que ya no se juegan nada y los puntos no les merece la misma consideración que a otro club que se está jugando la permanencia o jugar en Europa. Por arriba el Madrid ya se ve campeón y por abajo el Almería ya es de Segunda. Y para que esas circunstancias no se den, este domingo la Liga le brinda al Cádiz una maravillosa oportunidad para desquitarse de buena parte de lo desastroso que está siendo este curso. Porque el Mallorca comienza a jugarse la vida en el supuesto de que pierda en Carranza. Por tanto, los bermellones vendrán a poner toda la carne en el asador a diferencia de la poca que puso el Atlético, el Granada e incluso el Barcelona. Porque eso es lo triste de este Cádiz, que parece estar solamente capacitado para ganar a rivales que juegan en chanclas y con la cabeza en el Inter o muertos como lo estaba el equipo entrenado por Sandoval.

Y para eso, para callar las bocas de gente como el que escribe, está el partido de este domingo. Para ganar, para tratar de convencer y hacerlo ante un equipo que se jugará sobre el verde lo mismo que el Cádiz, es decir, la permanencia. Este choque ante el Mallorca debe ser un baremo importantísimo para saber hasta cuánto puede dar el once amarillo, hoy por hoy, todo una caricatura.

Y para tratar de encender esa llamita de la esperanza los de Pellegrino no pueden permitirse siquiera un empate. Sería letal. Ante el Celta y el Rayo se sumaron dos empates que se veían insuficientes pero no letales dado que aún quedaban muchos kilómetros por recorrer. Y en efecto, la salvación sigue siendo posible, pero al tren de la Liga ya le quedan muy pocas, poquísimas, estaciones. Esta en la primera de las seis que quedan y el entrenador argentino la encarará con un once que no debe ser muy distinto al de Conan Ledesma en la potería. La defensa estará formada por Iza Carcelén en la derecha, Javi Hernández en la izquierda y la zona central será responsabilidad de Ousou y Víctor Chust. Ya en centro del campo, es posible que Pellegrino dé continuidad a Escalante, que con su gol en Montilivi podría convertirse en la pareja en el doble pivote con Rubén Alcaraz. Igualmente, regresaría al once Rubén Sobrino en detrimento de Alejo, de los más destacados en el triste y enfermizo partido disputado la semana pasada. Y arriba volverán a formar Juanmi y Maxi Gómez.

Con estos hombres deberá ganar por lo civil o lo criminal el Cádiz, que de hacerlo podría seguir haciendo cábalas para la salvación. En caso contrario, podría ponerse a jugar al parchís.

