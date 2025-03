Huesca-Cádiz CF (Previa) La mejor medicina son los puntos

Ni tres han pasado desde que Huesca y Cádiz CF se viesen las caras en El Alcoraz . Por aquel entonces, recién pasado el confinamiento y con el balón rodando tras tiempo de ausencia, ambos eran equipos de Segunda que buscaban dar el salto de categoría.

Ahora, quizá a las puertas de un confinamiento más 'light' que el anterior, Huesca y Cádiz CF vuelven a medir sus fuerzas sobre el mismo rectángulo de juego, todavía sin público, pero ya como equipos de Primera. Eso sí, con el Covid-19 acechando a todos. Desde Cervera y algunos jugadores del Cádiz CF que ya pasaron por ello hasta los dos recientes positivos en el Huesca. Pocos se libran en plena pandemia.

No ha pasado tanto desde que Álex Fernández rescatara desde los once metros (previo penalti de Luisinho a Salvi) y en la prolongación un punto que al final fue de oro frente a un Huesca que, eso sí, terminó proclamándose campeón de la categoría de plata aunque ascendió más tarde que los hombres de Álvaro Cervera. Y lo hizo tras ser el mejor equipo de Segunda en su propio feudo.

No ha pasado tanto tiempo, es cierto, pero parece un mundo después de un verano tan peculiar como complicado en todos los sentidos. Demasiados inconvenientes que harán que muchos de los que salten al césped altoaragonés sean los mismos que aquella tarde de junio y eso que en ese momento hubo rotaciones en el once de Cervera.

Ahora el Cádiz CF, que perdió en su debut ante el Osasuna en el Ramón de Carranza ( 0-2 ), llega al Alcoraz con la destacada vuelta de Perea tras cumplir su sanción. El manchego junto al canterano Saturday son las novedades de una lista de 23 convocados de la que se caen Rhyner (no jugó en el debut) y Sergio González, quien sí había sido titular y ahora no las tiene todas consigo.

El once, salvo sorpresa, no será muy diferente al del estreno con David Gil de nuevo bajo palos debido a la ausencia una semana más de Jeremías 'Conan' Ledesma, una de las pocas incorporaciones de este Cádiz CF y quien ya entrena con el resto de sus compañeros. A la espera quedarían el veterano Cifuentes (ansioso por debutar en la máxima categoría) y el canterano Juan Flere.

Todo parece indicar que el Cádiz CF repetirá línea defensiva ante el Huesca. Con Iza y 'Pacha' Espino afianzados en ambos laterales, Cala y Marcos Mauro repetirán en el centro de la zaga. La incógnita es si Fali llega a entrar como pareja de Cala en el centro de la defensa. En este caso el damnificado sería el argentino.

La primera gran duda llega en un sala de máquina con José Mari fijo a la espera de su dupla. Opciones son Bodiger, Augusto Fernández y Jens Jonsson, sin descartar que Álex retrase un poco su posición aunque no sea lo esperado.

En las bandas a Salvi (por la derecha) se uniría Pombo (por la izquierda) con el permiso del disponible Perea. La buena actuación del futbolista aragonés le abre las puertas de la titularidad, aunque el manchego no pierde la fe.

Finalmente lo lógico sería jugar con un mediapunta y un delantero centro. En teoría serían los puestos ocupados por Álex y Negredo. El centrocampista madrileño ha ganado una semana en su preparación y su presencia en el once se antoja clave. Si llegase a retrasar su puesto, Pombo, Perea o Malbasic podrían partir desde ahí.

Arriba Negredo sigue siendo el referente hasta que se demuestre lo contrario. Mientras, 'Choco' Lozano y Malbasic esperarían su momento desde el banquillo de la suplencia porque jugadores como Álvaro Giménez y Nano Mesa, entre otros, no van convocados.

Y todo ello en plena 'operación salida' para dejar hueco a los que lleguen para aumentar la calidad de una plantilla que necesita refuerzos sí o sí. Porque Primera no es Segunda y ante el Osasuna ya quedó demostrado.

Un Huesca con caras nuevas

Más movido ha estado el mercado en El Alcoraz, con Siovas y Borja García como recientes fichajes de un Huesca que comenzó dando la cara en Villarreal, donde sacó un valioso empate (1-1).

A priori el once de Míchel , técnico del ascenso, podría estar formado por casi los mismos once hombres del estreno: Andrés Fernández; Maffeo, Pulido, Insua o Siovas, Javi Galán; Mosquera, Eugeni, Juan Carlos Real; Okazaki (autor del gol azulgrana el pasado mes de junio), Ferreiro y Rafa Mir. La gran novedad sería la entrada del excadista Eugeni por Mikerl Rico , que no entrenó con sus compañeros durante la semana.

Además, Insua es duda y el que es seguro que no estará disponible todavía es el lateral derecho Pedro López al no estar del todo recuperado de los problemas que le impidieron estar presente en el inicio liguero. Tampoco Gastón Silva al no llegar su tránsfer.

A fin de cuentas, el cambio de la plata por el oro en El Alcoraz, un feudo en el que el Cádiz CF no conoce la victoria. Allí los puntos serán la mejor medicina.