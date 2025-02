(Previa) La mejor ratificación pasa por la victoria

Dicen que la ratificación es la antesala de la destitución. Al menos así ha sucedido en múltiples ocasiones. Manuel Vizcaíno, en cambio, se encargó esta semana de descartar esa opción en la Real Plaza de Toros de El Puerto durante el brindis y discurso navideño del Cádiz CF. «Siete resultados malos no van a cambiar nuestra visión de cómo tenemos que hacer las cosas», apuntó el presidente del Cádiz CF.

Nada de eso sucederá si el Cádiz CF consigue lo que busca este lunes por la noche: ganar al Granada. Una victoria acabará con cualquier problema y aplazará un debate caliente en los últimos tiempos tras una irregular primera vuelta del campeonato. Será la mejor manera de dar carpetazo a las dudas y a la presión (con pintadas incluidas en El Rosal) en una intensa semana en la que tocará visitar el Carlos Belmonte de Albacete en la Copa del Rey y el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid en LaLiga.

El Cádiz CF es consciente que ganar es fundamental ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Son algo más que tres puntos porque el Granada, ahora con tres puntos de ventaja sobre los gaditanos, no se escaparía. Además el club gaditano, al que los resultados le están acompañando este fin de semana, podría volver a los puestos de salvación y conseguiría su tercera victoria de la temporada, la primera de ellas en casa. Y algo que puede ser más importante aún: la confianza y la moral regresarían a un club tocado en las últimas semanas a todos los niveles.

Esa preocupación se palpa en el rostro de Álvaro Cervera. Al entrenador del Cádiz CF se le ve diferente, pensativo e incluso preocupado. «Espero que el año que viene volvamos a vernos y para eso tenemos que cambiar un poco todos», dejaba caer el míster en el brindis en apenas 20 segundos de discurso. Por eso que Cervera vuelva a ser el que era es el mayor de los triunfos para afrontar el futuro. El aliento de un líder que contagie al vestuario y también a una afición dormida y aletargada en muchos momentos.

Álvaro Cervera está preocupado en los últimos tiempos. EFE

¿Cambio de cromos?

¿Apostar por los habituales o dar una oportunidad a los que menos minutos tienen? Ahí está la clave en la próxima alineación de un Cádiz CF que sabe que los 12 puntos actuales son un registro exiguo a estas alturas del curso.

Con Conan Ledesma habitual bajo palos, Akapo repetirá en el lateral derecho ante la baja de Iza y 'Pacha' Espino lo hará en el flanco izquierdo de la defensa.

Las dudas llegan en el centro de la zaga con un Cádiz CF que en nada se parece al de antaño. el equipo más goleado de la competición al inicio de esta jornada (ahora lo es el colista Levante) necesita un cambio de rumbo en ese sentido, pues sin contundencia atrás no hay éxito. Y ahí llega la duda: a quién alinear. Con Fali alejado en las alineaciones en los últimos tiempos, el Cádiz CF no tiene un líder en esa demarcación. Haroyan no cuaja, Chust intenta entrar a duras penas, Marcos Mauro está prácticamente inédito y Cala no termina de ser el que era.

La defensa del Cádiz CF hace aguas esta temporada. EFE

Jens Jonsson (recuperado de sus molestias) y Álex parecen fijos en una medular en la que Tomás Alarcón vuelve a estar disponible. Asimismo, la banda derecha es una incógnita debido a las últimas ausencias de Salvi (ha vuelto a entrenar con el grupo), mientras que Perea también dejará su puesto al ser baja de útima hora , por la izquierda. Quizás su sustituto pueda ser Arzamendia.

Arriba, con 'Choco' Lozano como principal estandarte en las últimas semanas, Sobrino parece intocable. Negredo, que en la Copa del Rey demostró que no ha perdido el olfato, espera su momento.

'Choco' Lozano es el máximo referente atacante del Cádiz CF en estos momentos. EFE

Mientras, fichajes como Tomás Alarcón, Martín Calderón, Álvaro Jiménez y Osmajic, además de los canteranos Bastida y Chapela, esperan su oportunidad. Algo que Iván Alejo parece tener más alejado. No será así para el desaparecido Andone , quien ya está más fuera que dentro del Cádiz CF.

Y con esas llega un mercado de invierno en el que el Cádiz CF podrá destinar 4,5 millones de euros del Fondo CVC a realizar, al menos, tres incorporaciones. Y una de ellas podría ser Gonzalo Escalante, ex del Eibar y ahora en el Lazio.

Con Germán, sin Machís

Con la moral reforzada llega el Granada a La Tacita de Plata. Lo hace después de empatar en San Mamés ante el Athletic (2-2) y ganar en Los Cármenes al Alavés (2-1). Cuatro puntos de seis posibles que dan confianza a Robert Moreno.

El técnico catalán parece haber pasado lo peor. Al menos de momento. Su equipo ya está fuera del pozo y en Granada empiezan a aceptar que la idílica etapa de Diego Martínez pasó al recuerdo.

Ahora Robert Moreno, que da la cara por Cervera , llega sin ser el seleccionador nacional , situación que le tocó vivir en su anterior visita a Cádiz al frente de España en un partido ante Malta. Fue una goleada agridulce que dio por finalizada su etapa cuatro días después ante Rumanía en el Estadio Wanda Metropolitano. Luis Enrique regresaba al cargo y la historia ya todos la conocen.

Con el entrenador del Granada llegarán a Cádiz el recuperado Germán (hermano de Servando y otrora capitán del filial cadista) y el portuense Neva, uno de esos gaditanos que nunca pasaron por la cantera cadista. Quien no estará será Darwin Machís, lesionado. Tampoco Domingos Duarte ni Rubén Rochina. Tres bajas de consideración.

Será el último duelo del año en La Tacita de Plata, la última oportunidad para que el Cádiz CF celebre un triunfo con los suyos y en su estadio antes de las uvas.