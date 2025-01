Almería - Cádiz; resumen, resultado y goles (1-1)

Partido vital para un Cádiz que tras una semana muy complicada quiere dar un golpe encima de la mesa en la lucha por la salvación y la permanencia.

Sigue todo lo que pase en el Almería - Cádiz aquí, en Canal Amarillo, con el directo y las reacciones del encuentro.

Buenas tardes cadistas!!! Comenzamos ya con el Almería vs Cádiz, saludos de Rubén López

Once del Almería. Fernando, Centelles, Babic, Ely, Pozo, De la Hoz, Eguaras, Baptistao, Embarba, Robertone y Luis Suárez

Penalti a favor del Cádiz!!!! Cayó Bongonda en el área y no lo duda el árbitro