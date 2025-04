Los investigadores defienden su hipótesis sobre el posible hallazgo del templo de Melkart en la Punta del Boquerón

A pesar de que se haya escrito largo y tendido, el legendario templo de Melkart y su ubicación continúa siendo un misterio para la comunidad científica que trabaja, en distintas vías, con el fin de descifrarlo. Sigue sin haber consenso y, entre tanto, se producen «ataques» o «campañas de desprestigio» entre compañeros.

«Nuestro trabajo es serio, lo hacemos sin prisa y nunca la vamos a tener», es la conclusión que se extrae tras concluir la mesa redonda titulada 'De Estrabón a la teledetección. Nuevas propuestas sobre el paisaje del entorno de San Fernando en la antigüedad' organizada por la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes y celebrada este martes 1 de febrero en el auditorio del Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León.

En el debate organizado por la Real Academia de San Romualdo participaron expertos del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, en concreto, los miembros del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la US Antonio Sáez Romero , Ricardo Belizón Aragón y Eduardo Ferrer Albelda , así como Milagros Alzaga García , del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

El acto, incluido en su dilatado programa previsto para este curso 2021-2022, ha sido de entrada libre hasta completar el aforo, después de que se asegurasen de establecer todas las medidas preventivas vigentes ante la actual situación sanitaria.

Polémica sobre el descubrimiento de Melkart

La elección de Melkart como tema central de la mesa redonda no fue fruto de la casualidad. El santuario gaditano y su localización han sido centro de controversias entre investigadores tras el reciente estudio de la Junta de Andalucía, Universidad de Sevilla y CSIC que fue presentado a mediados del pasado mes de diciembre en el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz (CAS) dependiente del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).

En las instalaciones del Balneario de Nuestra Señora de la Palma y el Real de Cádiz se presentaron los restos de edificaciones antiguas localizados en el área comprendida entre Camposoto y Sancti Petri y que podrían corresponder al templo fenicio-púnico de Melkart y de Hércules Gaditanus en época romana.

Este hallazgo fue identificado a partir de los trabajos de documentación realizados a través de un Sistema de Información Geográfica y la aplicación de métodos de teledetección ( LiDAR , acrónimo en inglés de Laser Imaging Detection and Ranging/ Detección y rango de imágenes láser) llevados a cabo por Ricardo Belizón Aragón y Antonio Sáez Romero, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la US, en el marco del «Proyecto Ergasteria» financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y dirigido por los profesores Eduardo Ferrer Albelda y Antonio Sáez Romero, también de la institución hispalense.

Sin embargo, esta hipótesis es del todo refutada por otro grupo de investigadores, como el profesor titular de Arqueología de la Universidad de Córdoba, Antonio Monterroso Checa o el cartógrafo Kiko Sánchez Díaz , doctorando en Prehistoria de la Universidad de Sevilla. Ambos expertos coinciden en su rotundidad al afirmar que los datos aportados por el LiDAR son erróneos ya que aseguran que este sistema no es idóneo para buscar bajo el agua.

En vista a las críticas recibidas, la propia delegada de Cultura y Patrimonio Histórico de la Delegación Provincial de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo , matizó que lo que se presentó como Templo de Melkart era simplemente «una hipótesis, y como tal hay que estudiarla» .

Colombo aclaró que «nunca se dijo que era una verdad lo que allí se exponía». Con relación a las dudas surgidas en las últimas fechas y que cuestionan la veracidad del descubrimiento del ansiado Templo de Melkart, la delegada recalcó que «los datos que han salido ahora también son hipótesis, y como tal, habrá que, científicamente, ver si es verdad o no ».

Asimismo, Colombo aseguró que «la presentación se dio cuando los que lo habían hecho, que era la Universidad de Sevilla y el Centro de Arqueología Subacuática, creyeron que se debía dar, si era pronto o tarde lo decidieron ellos». Finalmente, la delegada territorial de Cultura subrayó que «las hipótesis hay que estudiarlas» y que estas «se van a estudiar; igual que se estaba estudiando la hipótesis que dice lo contrario, se están estudiando las dos».

«Campaña de desprestigio»

El profesor Antonio Sáez Romero comenzaba la mesa redonda asegurando que el debate sobre el templo de Melkart «puede llevar varios siglos y los historiadores no nos ponemos de acuerdo en donde ubicarlo y como reconstruir el escenario».

Asimismo se mojó sobre la problemática del yacimiento y la polémica suscitada entre investigadores contrarios a los hallazgos presentados el 15 de diciembre asegurando que «se ha criticado de forma muy vehemente» su aportación. «Se plantea la cuestión como un enfrentamiento y no una cuestión académica, un espectáculo totalmente lamentable y evitable», afirma.

Para Sáez Romero, «se ha confundido la opinión con el argumento científico» . Es más, se asegura que esta polémica mediática pertenece a una «campaña de desprestigio» con «eslóganes simples, directos y efectivos como que la hipótesis se desmorona o que el LiDAR no sirve para el agua o el error informático». Esta intervención en San Fernando sirve para demostrar que «no existe ninguna prisa ni improvisación ni la va a haber» . «La hipótesis no solo se basa en las imágenes de MDT05». «Alguno de los miembros del equipo lleva más de 25 años trabajando en este proyecto, por lo que no se ha investigado con prisa e improvisación precisamente», concluye.

Por su parte, Ricardo Belizón profundizó en el Proyecto Ergasteria en el que se hizo un estudio sobre los principales centros de producción de la San Fernando de la antigüedad. «Veíamos necesario realizar un estudio paleogeográfico de la zona, con todo el revuelo hemos vuelto a comprobar todo», analiza. Los hornos encontrados durante el avance de la tesis demostrarían que la cota del mar (paleoplaya) se encontraría a 1,28 metros sobre el nivel del mar.

Fruto de este estudio, «nos encontramos con esta estructura en el Río Arillo y en la zona de Sancti Petri, cuando me di cuenta lo miramos y volvimos a mirar. Los datos LiDAR es cierto que no profundizan bajo el agua, pero nos pusimos en contacto con el CAS para comentar lo que habíamos encontrado. Nos dicen que, posiblemente, l os huecos sin datos fueran rellenados con datos de otros sensores pertenecientes a otras instituciones . Llevamos un año trabajando con el Instituto Geográfico Nacional, les hemos pedido que repliquen la zona MDT y les ha sido imposible de momento».

«El origen de los datos no lo sabemos, por lo que hicimos una inspección con los miembros del CAS a Río Arillo», cuenta Belizón Aragón. En esta expedición, « vimos una pieza del acueducto, sillares, cerámica por toda la extensión e incluso parte de un edificio«, profundiza. »Aprovechando una marea muy baja estuvimos en la pulpera, observamos que la roca tenía embutida cerámica y que podía tratarse de una estructura antrópica. Más al sur encontramos restos de estructuras«.

«Debemos dejar claro que no todos los testimonios escritos no son iguales» , comenzaba su participación Eduardo Ferrer. «Sobre el Santuario de Melkart se ha escrito mucho y bien», opina. Antes de la época tardeholenística no hay referencias al santuario, tampoco el Pseudo Escimno hace referencia al templo a finales del II a.C. Las noticias sobre el santuario se concentran a partir de finales del siglo I a.C.

Desde este enfoque histórico, el autor Estrabón asegura que la ciudad se sitúa sobre la parte occidental de la isla. Otro autor, Mela, repite la localización del santuario en esta parte. Otra referencia se basa en el itinerario de Antonino que describe la vía que comunicaba Malaca con Gades. Silenio y Posidonio destacan «que el templo está casi a ras de mar». «Siempre se ha intentado localizar en Sancti Petri al Templo, pero las excavaciones son infructuosas. Algunos autores, con anterioridad, han ubicado el santuario cerca de la Punta del Boquerón». En esta idea profundizó Milagros Alzaga con multitud de documentación aportada desde el siglo XII destacando los hallazgos submarinos casuales encontrados durante el siglo XX que se encuentran expuestos en el Museo de Cádiz. Gracias a esto se concluye que se está trabajando «en un entorno de gran valor arqueológico» y en el que los investigadores proseguirán sus actuaciones.

En definitiva, el entorno estudiado «es de alto potencial arqueológico, en el que queremos seguir investigando». Por ello, los expertos participantes en la ponencia ya han presentado su estudio para que sea catalogado dentro de la subvención de Proyectos y Ayudas a la Investigación en el ámbito del Plan Andaluz Investigación de Investigación, desarrollo e Innovación. «Queremos presentar un Proyecto General de Investigación a la Consejería de Cultura y presentar también aquellas solicitudes de a ctuaciones arqueológicas puntuales que nos lleven a tener una mayor recopilación documental, realizar sondeos. Solamente estas actuaciones serán las que nos den la cronología y la tipología y la funcionalidad de los espacios arqueológicos que investigaremos en una área desde Río Arillo hasta Sancti Petri«.

Segunda hipótesis: Melkart en el Cerro de los Mártires

El estudio presentado por los expertos del CAS y la US choca directamente con las investigaciones efectuadas por las universidades de Cádiz y de Córdoba quienes también han centrado sus esfuerzos en la búsqueda del más antiguo y famoso santuario de Occidente: el Templo de Melkart-Hércules.

Este arduo trabajo de localización está siendo llevado a cabo con nuevas tecnologías no invasivas aplicadas a la arqueología. Durante el pasado mes de marzo, el profesor Monterroso Checa aseguró, «con sólida base», la hipótesis de que este santuario no estuvo en el islote de Sancti Petri , como se había señalado hasta ahora.

De hecho, en esta nueva vía de investigación se propone como mejor emplazamiento el Cerro de los Mártires en San Fernando . La propuesta se basa en la utilización de los datos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Español de Oceanografía, además de otros argumentos histórico-arqueológicos, como base cuantitativa de invalidación de esa situación tradicional en función de las oscilaciones, acciones y nivel del mar en el s. IX. a.C.

Al respecto y en respuesta a las críticas, Sáez Romero asegura que esta investigación se basa en cuatro axiomas «descartar todas las fuentes bibliográficas anteriores; asegurar que el Cerro de los Mártires está sin explorar, cuando no es verdad; decir que todos los templos fenicios estaban en alto; cuando existen ubicaciones llanas documentadas y una nueva propuesta paleogeográfica con una cota de nivel del mar fenicio +6/+10 metros; pero son cotas relativas y los estudios aseguran que está a medio metro respecto al actual».

El debate sobre el templo de Melkart no solo llega a los expertos, su alcance supera otros estratos ya que existe mucho en juego. Aprovechando ambas líneas, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada , ya expresó su satisfacción por el avance de la investigación de la US y el CAS, además participa en la mencionada labor de la UCO.

Cavada insiste en que «para San Fernando, la provincia de Cádiz y toda Andalucía el templo gaditano de Hércules es un elemento patrimonial y turístico de primer orden» y por ese motivo «las administraciones debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para su localización, puesta en valor y desarrollar su potencial turístico ».

En palabras de la primera edil, «no es descabellado pensar que en esta parte de San Fernando y la Bahía de Cádiz pueda estar enterrada una pieza arqueológica al nivel de la Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada. Por eso hay que descubrirla y ponerla en valor cultural, patrimonial y turístico como la gran joya que es».