Chipiona El tripartito imposible de Chipiona, el Pleno más repartido de la provincia de Cádiz El PP, tercer partido más votado, cedió la Alcaldía a IU (quinta fuerza); la negativa de Ciudadanos (cuarta) y su «código ético» marcaron las negociaciones

Chipiona tiene desde el pasado sábado el Pleno con la correlación de fuerzas más equilibrada de la provincia de Cádiz. Unidos por Chipiona (4) gobierna en solitario por ocho votos más que el PSOE (4). Una ventaja que se conoció tres días después de celebrarse las elecciones municipales, en un nuevo escrutinio realizado por error en el recuento.

PP (3), Ciudadanos (3) e IU (3), en ese orden según el número de votos recibidos, conforman el resto de la Asamblea. El tercer, cuarto y quinto partido más votado protagonizaron el principal intento de tripartito, con una extraña mezcla de siglas surgida a raíz de la necesidad de consensos para alcanzar una mayoría absoluta fijada en nueve concejales.

Los populares, que venían de gobernar el Ayuntamiento durante dos legislaturas gracias a que IU no formó gobierno con los socialistas, renunciaron al bastón de mando a las primeras de turno. Éste fue ofrecido a IU, aunque Ciudadanos también lo exigió, alegando tener más votos y ser el partido que más crecía. Esta «línea roja» rompió las negociaciones, según plantea la líder del PP, Isabel Jurado. «La estabilidad del Gobierno debería haber sido mas importante que tener la Alcaldía», advierte la popular.

IU y la formación naranja también llegaron a reunirse con el PSOE. Estos últimos solicitaron un certificado del juzgado que demostrara que la candidata socialista María Naval no había sido imputada en ninguna causa relacionada con la gestión en anteriores legislaturas. «Llevo desde 2011 siendo víctima de denuncias falsas porque el PP ha pretendido manchar mi nombre», protestó la socialista María Naval en el Pleno, que enseñó los documentos que demostraban que no tenía ninguna acusación de la Fiscalía. «Cuando lo pasamos a la regional nos plantearon que no podemos pactar porque nuestro código ético lo impide», insisten desde Ciudadanos, que no descartan una posible imputación en un futuro.

También fue descartado de cualquier pacto Unidos por Chipiona, formación liderada por el actual alcalde -que ya fue regidor con las siglas socialistas-, Luis Mario Aparcero. Su pasado, ligado al Caso Sanlúcar, es el principal argumento de quienes evitaron pactar con él. Sin embargo, gobernará en solitario durante los próximos cuatro años, a no ser que una moción de censura lo evite. Una legislatura en la que necesitará apoyos puntuales de al menos dos formaciones para sacar adelante las propuestas en Pleno.