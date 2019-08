EMPLEO La mitad de los contratos indefinidos de Cádiz procede de uno temporal En la provincia se han convertido 6.991 contratos temporales en indefinidos en la primera mitad del año, según el estudio de Randstad

Crear puestos de trabajo estables y de calidad para que la economía de la provincia pueda resurgir es uno de los caballos de batalla de empresarios y administraciones en Cádiz. La provincia tiene actualmente 134.370 parados pero lideró el descenso de desempleo en julio con 3.914 parados menos. Esta bajada estuvo impulsada principalmente por el sector servicios del cual salieron 3.373 empleos frente a los 439 de la industria. Gran parte del empleo creado corresponde a contratos temporales pero también es cierto que Cádiz encabeza la conversión de esos trabajos temporales en fijos.

Más de la mitad de los contratos indefinidos de Córdoba (53,5%), Cádiz (52,6%) y Jaén (51,5%) fueron previamente temporales, según plasma el estudio de la empresa de recursos humanos Randstad basado en datos publicados por Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En Cádiz, se han convertido 6.991 contratos temporales a indefinidos en la primera mitad del año.

Álvaro Torres es un joven gaditano que ha estudiado Administración y finanzas, un ciclo formativo de grado superior en Cádiz. Tiene 23 años y está trabajando en la inmobiliaria Innysse de la calle Barrié. Terminó de estudiar el año pasado y empezó a buscar empleo en verano. «Navegando por internet encontré la posibilidad de inscribirme y participar en el programa PICEde la Cámara de Comercio de Cádiz y me pareció una buena oportunidad», reconoce.

Este programa, –de 125 horas de duración incluye clases de inglés, habilidades sociales y materias específicas como atención al público–, guía y forma al estudiante de manera individualizada a lo largo de un itinerario formativo con el objetivo de lograr la inserción en el mercado de trabajo o el autoempleo. Una de las ventajas de PICE es que está diseñado teniendo en cuenta las demandas de las empresas. «En mi caso, mientras estaba haciendo los cursos se celebró en el Palacio de Congresos la primera feria de empleo que ponía en contacto el tejido empresarial con jóvenes aspirantes a un puesto de trabajo como yo. Fue una coincidencia pero no la desperdicié. Me apunté y surgieron algunas oportunidades».

Durante el siguiente mes, en octubre, Álvaro realizó varias entrevistas y asistió, dentro de las actividades auspiciadas por la Cámara de Comercio, a una conferencia motivadora que estuvo a cargo de José Manuel García, gerente de Innysse Inmobiliaria. «Fue una charla muy enriquecedora que nos brindó la oportunidad de conocer la experiencia de un empresario en Cádiz y de hacer contactos. Cuando surgió una oportunidad de trabajar en la empresa ya me conocían, pasé la selección y estoy muy contento trabajando», indica.

Álvaro empezó con un contrato de seis meses y, aunque el primer mes estuvo formándose y conociendo las funciones que debía asumir, se adaptó con rapidez. «A partir de la tercera semana ya estaba funcionando prácticamente como uno más». La experiencia debió de ser positiva por ambas partes porque la empresa le volvió a renovar el contrato por otros seis meses y, si todo va igual de bien, la próxima firma será para un contrato indefinido.

Por sectores, Servicios, Industria, Construcción y Agricultura lidera, por ese oden las conversiones de contratos temporales a indefinidos

En la provincia de Cádiz se han convertido 6.991 contratos temporales en indefinidos en la primera mitad de este año. Además, siete de cada diez graduados de Formación Profesional continúan trabajando para la empresa donde realizaron sus prácticas al día siguiente de terminarlas. El caso de Álvaro es paradigmático: «Me lo he trabajado pero reconozco que he tenido suerte porque he logrado un contrato con bastante rapidez. Creo que el mercado laboral en Cádiz está empezando a moverse. La experiencia que tengo a través de amigos y familiares es que hay más estabilidad porque antes los contratos eran para trabajos de corta duración o de refuerzo de verano y ahora parece que son más a largo plazo».

El regreso de las grúas

El sector de la construcción se recupera y tira del empleo en Cádiz. El ladrillo es uno de los indicadores más fiables para medir el estado de la economía... Y parece que la actividad, en estado comatoso desde la crisis de la burbuja inmobiliaria, vuelve a tomar aliento. El ladrillo recupera la salud de la que gozaba a mediados de la década pasada, con similares números de licencias de obra nueva. Los números certifican el sentir de la calle.

Cuando Álvaro Torres entró a trabajar en Innysse, la plantilla estaba formada por tres personas pero en menos de un año ya son siete en plantilla. El contrato más reciente lo ha firmado Alba Rodríguez, una gaditana de 20 años que ha participado en el mismo programa que Álvaro, aunque en una convocatoria posterior. «Yo he estudiado un grado superior en Administración y finanzas y, aunque llevo poco más de un mes en la inmobiliaria, me siento muy cómoda y los compañeros son extraordinarios. Han confiado en mí sin tener experiencia y estoy agradecida con la oportunidad que me han dado», asegura.

Córdoba y Cádiz

La región donde el trabajador reside es clave a la hora de analizar la evolución de los contratos temporales convertidos a indefinidos, tanto su evolución como el peso respecto del total de indefinidos. Si desglosamos los datos por provincias, se observa que Córdoba lidera la conversión de contratos temporales en indefinidos, con un 53,5%. La siguen Cádiz (52,6%), Jaén (51,5%), Málaga (49,3%) o Sevilla (47,9%). Los pesos más discretos se han registrado en Almería (47,6%), Huelva (47%) y Granada (40%). Durante el primer semestre del año, los contratos temporales convertidos a indefinidos en Andalucía alcanzan la segunda cifra más elevada de la serie histórica. En concreto, durante los seis primeros meses de 2019, 55.766 contratos de duración determinada se han convertido en indefinidos en Andalucía. Sin embargo, Randstad también detecta que por primera vez desde 2012 hay una caída con respecto al mismo periodo año anterior. En 2018 se convirtieron 58.470 contratos, es decir, 2.704 más. Un dato que no hay que perder de vista.

El estudio también revela que durante el primer semestre de 2019, el 48,4% de los contratos indefinidos de Andalucía provenían de uno de duración determinada. Esta tasa se encuentra 11 puntos porcentuales por encima de la media nacional (37,4%), siendo la más alta de España.

Otra variable que afecta es el sector de actividad en el que el profesional desarrolla su trabajo. En términos absolutos, el sector servicios es en el que más conversiones se realizan ya que 294.286 contratos temporales han pasado a ser indefinidos. A continuación se sitúan industria (56.622), construcción (35.546) y, por último, agricultura (11.248). Es decir, que aunque el sector servicios es el que mayor número de contratos temporales transforma en indefinidos, es en parte porque es el sector que más contratos mueve. Las cifras en la industria son más modestas pero hay que tener presente que se convierten la mitad de los contratos temporales.

Plan de Trabajo Digno

Hace un año, el Gobierno puso en funcionamiento el Plan Director por un Trabajo Digno. La iniciativa, que consta de 75 medidas, ha conseguido convertir en indefinidos a unos 173.957 trabajadores que tenían un contrato temporal «en fraude de ley». Esto supone un 83% más que en el mismo periodo del año pasado.

También otros 36.694 contratos a tiempo parcial se han transformado en tiempo completo tras una óptima regularización de estos casos, lo que supone un incremento del 58% respecto a un año antes. Además se han regularizado 32.067 falsos autónomos, lo que ha supuesto un aumento de la recaudación de 217 millones de euros. Dentro de este colectivo destaca la campaña sobre plataformas digitales y comercio electrónico, que ha dado como resultado más de 8.000 altas en el régimen general de la Seguridad Social. Así mismo, se ha regularizado la situación laboral de 782 becarios en un año. En total, 309.058 empleados han visto mejoradas sus condiciones laborales y el Gobierno asegura que seguirá aplicando medidas e intensificando las inspecciones para luchar contra el fraude en el ámbito laboral.