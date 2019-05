Elecciones Municipales Cádiz 2019 Elecciones municipales de Cádiz 2019: cierran los colegios electorales y se inicia el escrutinio La movilización en la provincia de Cádiz ha sido la más baja de Andalucía | Conoce todo lo que acontezca en las elecciones municipales en Cádiz este domingo

Los colegios electorales de Cádiz han cerrado con puntualidada las 20:00 horas para proceder al escrutinio de las elecciones municipales 2019.

La jornada electoral en Cádiz se ha desarrollado sin incidentes de importancia . Una de las anécdotas de la jornada la ha protagonizado el candidato de Cs, Domingo Villero, no ha podido ejercer su derecho al voto en la ciudad en la que se presenta al no figurar aún en el padrón municipal, ya que hizo el cambio hace menos de dos meses y no se ha tramitado a tiempo en el censo electoral.

Los líderes andaluces y los candidatos a las diferentes alcaldías han ejercido su derecho al voto durante la mañana y han coincidido en pedir una amplia participación. El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha votado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y ha señalado que esperan "como mínimo" triplicar los 166 concejales y cinco alcaldes que su partido obtuvo hace cuatro años en Andalucía.

También en Cádiz, pero en la capital, ha votado la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, quien ha reclamado que "ningún voto progresista y de izquierdas se quede en casa" para así "poder defender los derechos y esperanzas de los ciudadanos".

Los candidatos a la alcaldía de Puerto Real han presentado una denuncia conjunta ante la Junta Electoral por el comportamiento de apoderados de AxSí-Puerto Real, a los que acusan de orientar y condicionar el voto en distintos colegios.

Menor participación

La participación en las elecciones municipales alcanzó el 45,77 por ciento en Andalucía hasta las 18,00 horas, lo que supone 0,21 puntos menos que en los comicios locales celebrados en mayo de 2015 y 11,48 puntos menos que en las elecciones generales del paso 28 de abril.

En Cádiz , a las 18.00 horas habían votado el 42,07 por ciento del censo, frente al 43,12 registrado en los anteriores comicios, por lo que ha descendido la participación en 1,05 puntos.

Elecciones europeas

El PSOE ganaría las elecciones europeas con el 30,3 por ciento de los votos, 10,8 puntos por encima del Partido Popular, que aguantaría en segundo lugar, por delante de Ciudadanos, según el sondeo elaborado por GAD3 para ABC.

La candidatura encabezada por Josep Borrell mejoraría el resultado de los socialistas en 7,3 puntos respecto a las europeas de 2014. Respecto a las elecciones generales del pasado 28 de abril, el PSOE lograría 1,62 puntos más.

Por bloques hay un empate técnico. PSOE (30,3 por ciento) y Podemos (11,8 por ciento) lograrían un 42,1 por ciento, frente al 41,9 que sumarían los tres partidos de la derecha: PP (19,5 por ciento), Ciudadanos (14,2 por ciento) y Vox (8,2 por ciento).